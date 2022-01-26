25 yıl önce İskoçya'da yazıp şişeyle denize bıraktığı mektup, Norveç'ten çıktı

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İskoçya’nın Aberdeenshire kasabasında bir kız çocuğunun 25 yıl önce şişeye koyup denize attığı mektup, Norveç’te bulundu.

BBC’de yer alan habere göre, Joanna Buchan, 1996 yılında bir okul ödevi kapsamında mektup yazarak şişelemiş, denize bırakmıştı.

25 yıl sonra, Norveç’in kuzeyindeki Gasvaer’de yaşayan Elena Anreassen, 1287 kilometre uzaktan gelen mektubu buldu. Andreassen, Buchan’a sosyal medyadan ulaştı.

Mektupta Joanna Buchan, şekerlemeleri ne kadar sevdiğini ancak erkeklerden nefret ettiğini anlatıyordu.

25 yıl önce mektubu yazan Joanna Buchan, şimdi 34 yaşında, Avustralya’da yaşayan bir doktor.