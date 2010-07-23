25 yıl boyunca geceleri aydınlık olacak

T24 - Van Gölü kıyısında bulunan Akdamar Kilisesi'ne 19 Eylül'e yetiştirilecek olan, güneş enersiyle ışık üretecek olan bu sistem"Türkiye'nin güneş enerjili en büyük aydınlatma projesi" unvanına sahip olacak.



Türkiye'nin en güneşli illerinden biri olan Van'da bulunan Akdamar Adası ve tarihi Akdamar Kilisesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'nın (DAKA) ihale ettiği projenin tamamlanmasının ardından güneş enerjisiyle aydınlatılacak.



Söz konusu sistem, ''Türkiye'nin güneş enerjili en büyük aydınlatma projesi'' olacak.



Şu anda mevcut koşullarla mazotlu jeneratörlerle, günde 3 saat aydınlatılan adanın yıllık maliyeti 50 bin lira civarında.



Adaya kurulacak ve toplam maliyeti 150 bin lira olan güneş enerjisi sistemiyle, yıllık 25 bin kilovatsaat enerji üretilecek.



Bu sayede ada, 25 yıl boyunca geceleri aydınlık kalabilecek.



Kendini 3 yıl içinde finanse edecek sistem, 25 yılda toplamda 1 milyon 100 bin lira tasarruf sağlayacak.



Sistem, Akdamar Kilisesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle 19 Eylül 2010 tarihinde 1915 yılından bu yana yapılacak ilk ayine yetiştirilecek.





