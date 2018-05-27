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2,5 yaşındaki Suriyeli çocuğa cinsel istismar iddiası: 3 gözaltı

Cinsel istismara uğrayan çocuğun ailesinin, gözaltına alınan A.A'nın serasında işçi olarak çalıştığı belirtildi

27 Mayıs 2018 18:15

Antalya'nın Kumluca İlçesi'nde, A.A., G.E. ve A.Y.  2 buçuk yaşındaki Suriyeli kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alındı. Çocuğun ailesinin gözaltına alınan  A.A'nın serasında işçi olarak çalıştığı belirtildi.

DHA'nın haberine göre, Kumluca'da dün gece 2.5 yaşındaki Suriyeli bir kız çocuğu, düştüğü iddiasıyla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne getirildi.

Yapılan muayenede çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenen doktor, durumu jandarmaya bildirdi. Hastaneye gelen jandarma ekibi, çocuğu hastaneye getiren A.A. adlı erkek şüpheliyi gözaltına aldı. Suriyeli çocuğun ailesinin, A.A.'nın serasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi. Jandarma olayla ilgili oldukları şüphesiyle G.E. ve A.Y. adlı 2 erkek şüpheliyi de gözaltına aldı.

Kumluca Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan kız çocuğu ambulansla Antalya'ya sevk edilirken, olayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma tarafından soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

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