2.5 yaşındaki mülteci bebek kamyonetin arkasında boğulmaktan kurtarıldı

İstanbul’da, 2.5 yaşındaki Roj bebeğin de aralarında bulunduğu 10 çocuk ve 38 mülteci, yapılan polis operasyonu sonucunda bir kamyonetin kasasında boğulmaktan kurtarıldı.

Operasyonda Suriye, İran ve Türk uyruklu uluslararası insan kaçakçılık çetesi üyesi 5 kişi de gözaltına alındı.

Habertürk gazetesinden Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih Aksaray’da WhatsApp’tan haberleştikleri kaçak göçmenleri, kapalı kasa bir kamyonete bindiren çeteyi takibe aldı. Fatih’ten hareket eden içinde Suriye ve Irak uyruklu 10’u çocuk, 48 göçmenin bulunduğu kapalı kasa kamyonete operasyon düzenlendi. Operasyonla, havasızlıktan bayılmaya başlayan göçmenler son anda kurtarıldı. Kamyonette yapılan aramalarda 2 adet şişme bot bulunurken, Suriye, İran ve Türk uyruklu uluslararası insan kaçakçılık çetesi üyesi 5 kişi gözaltına alındı. 48 göçmense geri gönderim merkezine teslim edildi.

Çete üyelerinin Meriç Nehri ve Bulgaristan üzerinden göçmenleri Avrupa ülkelerine götürmeleri karşılığında kişi başı 5 bin dolara anlaştıkları öğrenildi. Çete üyelerinin kişi başı 2 bin 500 doları peşin aldıkları belirlendi.

Roj ve ailesi kurtarıldı

Operasyonda ölmek üzereyken kurtarılan 2.5 yaşındaki Roj Anvar, 2 yıl önce Bodrum sahilinde cesedi karaya vuran 3 yaşındaki Aylan bebeği hatırlattı. Ama kaderi onun gibi olmadı. Roj Anvar’ın, babası Hasan Halid ve annesi Jiman Zaim’in, IŞİD mağduru olduğu ortaya çıktı. 2.5 yaşında ailesiyle ölüm yolculuğuna çıkan ailenin, 2016’da IŞİD baskısı nedeniyle Suriye’den Van’a geldikleri belirlendi. Suriyeli ailenin bir süre Van’da kaldıktan sonra İstanbul’da Fatih’e yerleştikleri öğrenildi.

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