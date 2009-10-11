2.5 yaşındaki küçük Einstein

İngiltere’de 2.5 yaşındaki bir çocuğun Albert Einstein ve Stephen Hawking’le aynı zekâ seviyesine sahip olduğu belirlendi.İngiltere’nin Berkshire bölgesinde yaşayan Oscar Wrigley adlı çocuğun zekâ seviyesinin, Stanford-Binet testindeki en yüksek ölçü olan 160’ın üzerinde olduğu tespit edildi.



İki yıl, 5 ay 11 günlük Wrigley, İngiltere’de üstün zekâlıların kabul edildiği Mensa isimli topluluğun en genç erkek üyesi oldu. Derneğin en genç kız üyesi ise 2 yıl 4 ay 14 günlükken kabul edilmişti ancak IQ’su 156 olarak belirlenmişti. Oscar’ın iletişim teknolojileri uzmanı babası Joe Wrigley, oğlunun her şeye ilgi duyduğunu ve sürekli sorular sorduğunu belirterek, “Oscar geçen gün karıma penguenlerin üreme döngüsünü anlatıyordu” dedi. Baba Wrigley, “Oğlumun bana bir aptal olduğumu söyleyeceği günü sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.



Anne Hannah da, Oscar’ın üstün zekâsının henüz 12 aylıkken bile belli olduğunu söyledi ve “Herkesi şaşırtıyordu. İnanılmaz bir kelime hazinesi var” dedi.