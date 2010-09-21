25 yaşında 10 çocuk babası

T24- İngiltere’de bir adam aynı anda dokuzuncu ve onuncu çocuğuna sahip olmaya hazırlanıyor. Ancak sanıldığı gibi bu çocuklar ikiz değil, iki farklı anneden. Dahası, İngiliz adamın ilk sekiz çocuğu da farklı annelerden. Şimdi ise o çocukları kabul etmiyor. Ama iki kadın da onunla evlenmeye kararlı.



Sunderland kentinde yaşayan 25 yaşındaki Keith MacDonald adındaki adam ilk kez 15 yaşında baba oldu. O yaşından itibaren evlilik dışı ilişkilerden çocuk sahibi olmaya devam eden MacDonald, doğan tüm çocuklarını evlatlıktan reddetti.



Çocukların ve annelerinin bakımını devlet üstlendiği için, çocukların her birinin 16 yaşını doldurduğu gün devlete maliyetleri 2 milyon sterlini (4,661 milyon TL) bulacak.



MacDonald’ın dokuzuncu ve onuncu çocuklarını doğurmak üzere olan iki kadın, doğuma altı hafta kaldığını belirtti. Bu kadınlardan biri olan 19 yaşındaki güzellik uzmanı Sarah Armstrong, “Eğer bana doğru şekilde davranırsa geçmiş geçmişte kalır” dedi.



Anneler farklı, baba farklı konuşuyor



Diğer çocuğun sahibi 24 yaşındaki Daniel Little ise, MacDonald hakkındaki gerçekleri bir hafta önce öğrenmiş: “Keith ile bir aile kuracağız. Kötü bir geçmişi olmuş ama tüm olanları unutmak ve ona ikinci bir şans vermek istiyorum” dedi.



Altı hafta içinde 10 çocuklu bir baba olmaya hazırlanan Keith ise, “Bugüne kadar hiçbir çocuğumu reddetmedim çünkü onlar benim. Ama Danielle ile Sarah ile hiç yatmadım ve onların çocukları benim üzerime kakalamalarına izin vermeyeceğim” dedi.

Her iki kadını da tanıdığını kabul eden Keith, ikisiyle de cinsel ilişkiye girdiğini reddetti.



