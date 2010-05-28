25 yaş üstündekiler özel sınavla üniversiteye girecek

T24 - Çeşitli nedenlerle üniversite öğrenimi göremeyen veya ikinci bir üniversite diploması almak isteyen 25 ve üstündeki yaş gruplarına yönelik özel bir ''üniversiteye giriş sınavı'' yapılması planlanıyor.



YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan, eğitimde artık ''hayat boyu öğrenme'' kavramının önem kazandığını vurguladı.



Bu çerçevede, ''25 '' diye ifade edilen bir sistem uygulandığını dile getiren Özcan, şöyle konuştu:



''25 yaşını geçmiş, üniversiteyi okuyamamış ama üniversitede okumak veya üniversite okuyup da ikinci diploma almak isteyenler varsa, bu insanlara yani yaşları normal öğrenim çağını birazcık geçmiş insanlar, eğer üniversitede okumak isterlerse onlara özel bir sınav yapalım, bu sınavda sadece genel kabiliyetleri ölçülsün. Bu öyle bilgi sınavı değil. Mesela fizik, kimya, matematik yani lise bilgisi değil de ne kadar kabiliyetli, bunun ölçüleceği bir sınav yapılsın. Eğer o şahıs bu sınavda başarılı olursa, üniversitede istediği bölüme alalım diye düşünüyorum. Bunu daha ben düşünüyorum, arkadaşlarımla paylaşmadım henüz.''





'Yeterli talep olur'



YÖK Başkanı Özcan, böyle bir çalışmanın, vakıf üniversitelerine kaynak sağlayacağını da altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bunun nedeni de yakında yükseköğretime girmeye hazırlanan öğrenci sayısında eğer azalma olursa ki nüfus projeksiyonları bunu gösteriyor, vakıf üniversiteleri çok zorda kalabilirler. Onları bir ölçüde tatmin etmek için, onlara kaynak sağlamak için böyle birşey düşünüyorum. Tabii ki bu devlet üniversiteleri için de geçerli. Önce vakıflara gelecek, sonra da devlet üniversitelerine sirayet edecek.



Mesela 2 yıllık okullarda okumuş Türkiye'de 600 bin ile 1 milyon arasında insan var. O insanlar üniversite bitirmek isteyebilirler. Birçok insan ikinci üniversite diplomasını almak istiyor bugünlerde. Mesela ev hanımlarının çoğunun buna müracaat edeceğini düşünüyorum. Çünkü çocuklarını belli bir yaşa getirmiş, çocukları okula giden anneler, üniversite diploması almak isteyebilir, böyle bir fırsatı kullanmak isteyebilir.''



YÖK Üyesi Prof. Dr. Durmuş Günay da 25 yaş üstündekilerin üniversite eğitimi verilmesi uygulamasının özellikle ABD'de yaygın olduğunu ifade etti. Bir araştırmada, 25-34 yaş arasındaki insanların yüzde 10'unun meslek değiştirdiğinin belirlendiğini belirten Günay, bu sistemin meslek değiştirmeye de imkan vereceğine işaret etti.





