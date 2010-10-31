-25 YARALININ KİMLİKLERİ BELİRLENDİ İSTANBUL (A.A) - 31.10.2010 - Taksim Meydanı'nda meydana gelen patlamada yaralanan 32 kişiden 25'inin kimlikleri belirlendi. Taksim Meydanı'ndaki patlamada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli İlker Avat, Erkan Serbay Sığırcı, Mustafa Aslan, Halil Keskinbıçak, Muzaffer Aslan adlı polis memurlarının yanı sıra trafik polisi İdris Nergis ile Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Savaş Ateş, Mehmet Kızıltop, Saim Yamanlı, Emre Yıldırım, Bilal Çalışkan ve Ahu Sunu'nun yaralandığı bildirildi. Patlamada yaralanan 17 vatandaştan 13'ünün kimlikleri ise şöyle: Nuri Yılmaz, Gülden Güngör, Süleyman Karanlık, Recep Langin, Yeter Ünsal, Hüseyin Sarı, Hıdır Aydoğdu, Ahmet Eftada, Ayşe Elemeç, Saliha Aygördü, Sami Özverel, Sami Gürsel ve Ragıp Batur. -CHP GENEL BAŞKANI KILIÇDAROĞLU CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da yaptığı yazılı açıklamada, doğrudan polis ve sivillere yönelik alçakça saldırıyı nefretle kınadığını belirtti. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: ''5'i ağır, 15'i polis, 17'si sivil olmak üzere toplam 32 vatandaşımızın yaralandığı terörist saldırı bir kez daha göstermiştir ki, terörle mücadele zafiyet kabul etmeyen ve kararlılıkla sürdürülmesi gereken bir mücadeledir. Şu da çok iyi bilinmelidir ki, terör bir insanlık suçudur. Terörle, silahla, şiddetle sonuç almak ne mümkündür, ne de kabul edilebilir. Büyük bir üzüntü ve nefretle karşıladığımız terör saldırısını kınıyor, ülkemize, emniyet teşkilatımıza ve yaralılarımız ile yakınlarına geçmiş olsun diyor,yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.''