T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

25 ülkenin Merkez Bankası yöneticileri Türkiye'de

Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Guvernörler Kulübü Toplantısı, Antalya'da başlıyor

01 Nisan 2017 23:06

25 ülkenin Merkez Bankaları yöneticilerinden oluşan Guvernörler Kulübü'nün Orta Asya, Karadeniz Bölgesi ve Balkan Ülkeleri Toplantısı, 2-4 Nisan 2017 tarihlerinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleşecek.

Toplantının ana temaları para politikası ve finansal istikrar ile ekonomik dayanıklılığın artırılması olacak. Basına kapalı gerçekleşecek toplantıda, üye ülkelerdeki güncel ekonomik ve finansal gelişmelere ilişkin sunumlar da yapılacak.

Guvernörler Kulübü, Orta Asya, Karadeniz ve Balkanlar'daki üye ülke merkez bankaları arasında ilişkileri geliştirmek, bankacılık ve mali alanlarda teknik işbirliği olanaklarını araştırmak, finans ve merkez bankacılığı konularında bilgi alışverişini ve işbirliğini gerçekleştirmek üzere 1 Mayıs 1998 tarihinde Türkiye dahil on merkez bankası tarafından imzalanan protokol ile kuruldu.

2017 yılı Nisan ayı itibariyle üye sayısı 25 olan kulübün üyeleri ise şöyle: Arnavutluk, Azerbaycan, Belarus, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Çekya, Çin, Ermenistan, Gürcistan, Hırvatistan, İsrail, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Tacikistan, Türkiye, Ukrayna ve Yunanistan.

Üye ülke merkez bankaları yılda iki kez başkanlar düzeyinde toplanırken, bu toplantılarda para politikası uygulamaları ile güncel ekonomik ve finansal gelişmeler ele alınıyor.

ETİKETLER

merkez bankasıekonomitürkiyetoplantı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Ekrem İmamoğlu: 100 bin insan dava açsa Kanal İstanbul'u yapabilecek...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Murat Yetkin yazdı: Erdoğan Berlin’den neden erken ayrıldı?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24