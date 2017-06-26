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25 Suriyelinin kaldığı evde yangın

Panikleyerek balkondan atlayan Haşim Hinduavi'nin durumu ağır

26 Haziran 2017 13:31

Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'nde dün gece saatlerinde 2 katlı bir binanın üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 25 Suriyelinin konakladığı bilinen dairede 24 kişi mahsur kaldı. Yangın sırasında bir kişi paniğe kapılarak balkondan atladı. Dumandan etkilenen 5 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Mahsur kalanlar arasında kadın ve çocuklar da bulunuyordu. 24 kişi çağrılan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangında dumandan etkilenen Sabiha Ahmet, Maha Hamedi, Emmun Hinduavi, Halid Husno ve Fattum Muhammed ile balkondan atlayarak yaralanan Haşim Hinduavi, ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Haşim Hinduavi'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

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