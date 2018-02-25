25 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG
13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor
16:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
BASKETBOL
15.00 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek (MARDİN)
GALATASARAY
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.
BİSİKLET
Toplam 430 kilometrelik Tour Of Antalya, Side-Lara etabı ile son bulacak
SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Çaykur Didi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.
YÜZME
Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası sona erecek (Alanya)
GÜREŞ
Amasya ve Konya\'da yapılan Türkiye Yıldızlar Şampiyonaları sona erecek
VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (BJK Akatlar)
14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.45 Roma - Milan (Cengiz Ünder - Hakan Çalhanoğlu)