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Spor

25 Şubat Pazar DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG 13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor 13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor 16:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor 19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe BASKETBOL 15

25 Şubat 2018 13:57

SÜPER LİG
13:30 Osmanlıspor - Antalyaspor
13:30 Evkur Yeni Malatyaspor - Kardemir Karabükspor
16:00 Göztepe - Demir Grup Sivasspor
19:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

BASKETBOL
15.00 26. kez düzenlenen Kadınlar Türkiye Kupası finalinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Hatay Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek (MARDİN)

GALATASARAY
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıkları devam edecek.

BİSİKLET
Toplam 430 kilometrelik Tour Of Antalya, Side-Lara etabı ile son bulacak

SPOR TOTO 1. LİG
13.00 Grandmedical Manisaspor-Eskişehirspor (Manisa 19 Mayıs)
13.00 Ümraniyespor-Akın Çorap Giresunspor (Ümraniye Belediyesi)
15.30 Çaykur Rizespor-Tetiş Yapı Elazığspor (Çaykur Didi)
15.30 Gazişehir Gaziantep-Denizlispor (Gaziantep)
18.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

TFF 2\'nci Lig ve TFF 3\'üncü Lig maçlarına devam edilecek.

YÜZME
Görme Engelliler Yüzme Şampiyonası sona erecek (Alanya) 

GÜREŞ
Amasya ve Konya\'da yapılan Türkiye Yıldızlar Şampiyonaları sona erecek

VESTEL VENUS SULTANLAR LİGİ
13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (BJK Akatlar)
14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
17.00 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

AVRUPA\'DAN FUTBOL
22.45 Roma - Milan (Cengiz Ünder - Hakan Çalhanoğlu)

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SÜPER LİG 1330 OsmanlısporAntalyaspor 1330 Evkur Yeni MalatyasporKardemir Karabükspor 1600 GöztepeDemir Grup Sivasspor 1900 BeşiktaşFenerbahçe BASKETBOL 15Kadınlar Türkiye KupasıYakın DoğuHatay Büyükşehir Belediyespor

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