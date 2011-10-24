25 saat sonra enkazdan çıkarıldı

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Erciş İlçesi’nde Pazar günü annesi Ayşe ve iki küçük kardeşiyle Alkanat Mahallesi’nde misafirliğe gittiği evde depreme yakalanan ve ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Atatürk İlköğretim Okulu 7’nci sınıf öğrencisi Hilal Altınkaynak, ekiplerin yaklaşık 25 saat süren çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla kaldırıldığı Sahra hastanesinde ilk tedavisi yapılan Hilal’in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Serum takılan Hilal’in yanında kalan dayısı Adem Abak, enkaz altında bulunan ablası ve yeğenlerinin hala çıkarılmadığını bildirdi. Sahra hastanesinde tedavi altına alınan Hilal Altınkaynak, "Pazar günü annem ve kardeşlerim Ahsen ve Zeynep ile birlikte misafirliğe gitmiştik. Henüz oturmuştuk ki deprem oldu. Dört katlı apartman yıkıldı. Birinci katta hepimiz göçük altında kaldık. Enkaz altında annemle konuşuyordum. Ben ona o da bana teselli veriyordu. Ben kurtuldum ama, annem ve kardeşlerimin de kurtarılmasını istiyorum" diye konuştu.Bu arada devlet hastanesinin hasar görmesi sebebiyle Erciş’teki spor salonu da hastaneye dönüştürüldü. Sahra hastanesiyle birlikte spor salonu da depremzedelere hizmet vermeye başladı.