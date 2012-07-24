25. Örsan Öymen Röportaj Yarışması sonuçlandı

Köln Radyosu'nun, 1987'de yaşamını yitiren editörlerinden gazeteci Örsan Öymen'in anısına her yıl düzenlediği röportaj yarışmasını Düsseldorf kentinde yaşayan Dilan Yılmaz kazandı.

"Türkçe'yi seviyorum Almanya'daki gençler ve Türkçe" konu başlığı altında düzenlenen 25. Örsan Öymen Röportaj Yarışması'nı Yılmaz, "Almanya'daki Gençler ve Türkçe" başlıklı yapımıyla kazandı.

Köln Radyosu'ndan yapılan açıklamada, Yılmaz'ın, kendisine verilen ödülün yanı sıra Alman WDR yayın kuruluşu bünyesindeki Türkçe Yayınlar Servisi'nde iki haftalık staj imkanı kazandıran röportajında, Almanya'da doğup büyüyen Türk kökenli gençlerin iki dilli yetişmesinden kaynaklanan sorunları ve avantajları irdelediği, hazırladığı radyo haberinde ana dil olarak Türkçe ve Almanca arasındaki dengeyi mercek altına aldığı ve dil yetersizliklerinin sebeplerini büyük bir açıklıkla sorguladığı ifade edildi.

Yarışmayı değerlendiren jüri heyetinin, Yılmaz'ın ana dil konusuna çeşitli perspektiflerden bakmayı başardığına, uzmanların, anne ve babaların, gençlerin kendi yaklaşımlarını yansıtabildiğine, ayrıca müzik ve efektlerle zenginleştirerek başarılı bir radyo haberine dönüştürdüğüne kanaat getirdiği kaydedildi. Yılmaz'ın "Almanya'daki Gençler ve Türkçe" adlı yapımı, bu akşam yerel saat ile 18.00-19.00 arasında WDR Funkhaus Europa Köln Radyosu'nda yayınlanacak.

Almanya'nın Velbert kentinde 1984 yılında dünyaya gelen Yılmaz'ın, 2006 yılında lise eğitimini tamamladıktan sonra aynı yıl Düsseldorf Heinrich-Heine Üniversitesi'nde Alman ve İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitimi gördüğü, Alman Dili ve Edebiyatı dalında şu an Heinrich-Heine Üniversitesi'nde master eğitimine devam ettiği, çok iyi derecede Türkçe, Almanca ve İngilizce'nin yanı sıra Fransızca ve İspanyolca da dahil olmak üzere toplam 5 dil konuştuğu bildirildi.

Bodrum'da geçirdiği bir kalp krizi sonucunda 22 Temmuz 1987 tarihinde yaşamını yitiren Örsan Öymen, 1960'lı yılların başında Almanya'ya gelmiş, 1969'da Türkiye'ye dönerek TRT'nin yapılanmasında önemli katkılarda bulunmuştu. Ağabeyi CHP eski genel başkanı Altan Öymen ile 1972'de ANKA haber ajansını kuran Örsan Öymen, Günaydın ve Milliyet gazetelerinde de çalışmıştı.