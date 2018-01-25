25 Ocak Perşembe DHA Spor Gündemi

SÜPER LİG\'DE TRANSFER ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
BEŞİKTAŞ: Vagner Love transferi için Aytemiz Alanyaspor ile görüşmeleri sonlandıran Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibinin kesin cevabını bekliyor.
GALATASARAY: Sarı-kırmızılı ekip, Abdurrahim Albayrak\'ın yaptığı açıklamaya göre transfer dönemin son gününde bir oyuncu transferi yapmayı düşünüyor.
FENERBAHÇE: Sarı-lacivertlilerde transfer konusundaki sessizlik devam ediyor. Öncelik futbolcuların alacaklarının ödenmesiydi, bu da gerçekleşti. Yeni transfer zor görünüyor. Fernandao yeni transfer gibi takıma katıldı. Eljif Elmas için en doğru zaman ile takıma monte edilmesi bekleniyor. Mehmet Ekici fizik olarak güçlü duruma geldikten sonra yararlanılması planlanan bir başka oyuncu.
BURSASPOR: Yeşil-beyazlılar, teknik direktörün onay vermesi ve şartların da uygun olması durumunda transfer yapmayı planlıyor.
BAŞAKŞEHİR: Lider Medipol Başakşehir Arda ve Baljic transferi ile tüm planlarını yaptı.
BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlı ekip Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Deplasmanda oynanacak zorlu Trabzonspor maçının hazırlıkları devam edecek.
TRABZONSPOR
Bordo-Mavili ekip Fenerbahçe maçına 3 puan parolasıyla hazırlanıyor
GALATASARAY
11.00 Osmanlıspor maçının hazırlıkları sürecek.
BURSASPOR
11.00 Yeşil-Beyazlı ekip deplasmanda oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek (15 dakika Basına Açık)
11:00 Teknik direktör Paul Le Guen çalışma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
Süper Lig’de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklanacak
PFDK ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
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