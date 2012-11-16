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25 örgüt militanı yakalandı

TSK, Tunceli'de hava destekli operasyon başlattı

16 Kasım 2012 21:12

 

Tunceli’de operasyon başlatan güvenlik güçlerinin dün Munzur Dağları’nda karşılaşıp çembere aldığı, ardından da çatışmaya girdiği yasadışı Maoist Komünist Partisi/Halk Kurtuluş Ordusu (MKP/HKO) örgütünün 25 üyesi, bugün teslim oldu.
 
DHA'da yer alan habere göre; Tunceli’de güvenlik güçleri dün PKK’lıları etkisiz hale getirmek için başlattığı hava destekli operasyonda dün Ovacık İlçesi’ndeki Munzur Dağları’nda bir grup MKP/HKO örgütü üyesiyle karşılaştı.
 
Güvenlik güçlerinen ’Teslim ol’ çağrılarına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı. Bölgeye takviye birlikler gönderilerek grup çembere alındı. Güvenlik güçleri ısrarla, ’Teslim olun’ çağrısında bulundu. Güvenlik güçlerinin çağrılarına uyan 25 örgüt üyesi, silahlarıyla birlikte teslim oldu. Teslim olanlarla ilgili soruşturma başlatıldı.

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