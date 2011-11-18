2.5 milyon emekliye intibak müjdesi

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, emekli aylıkları ile ilgili intibak çalışmasının 2,5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini, ilk hesaplamalara göre, bunların yüzde 72’sinin düzenlemeden artı olarak yararlanacağını bildirdi.



Mecliste gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çelik, intibakın, bir zam olarak değil, aynı dönemlerde, aynı şartlarda, aynı primle çalışan kişilerin farklı maaş almalarını ortadan kaldırmak olarak anlaşılması gerektiğini söyledi.



1981 ile 2000 yılları aranda, prim gün sayısı ve prim tutarı aynı olan emeklilerin aylıklarındaki farklılığı gidermeyi amaçladıklarını anlatan Çelik, "Örneğin 5 bin gün ile 9 bin gün çalışan arasındaki ücret eşit görünüyor. Bu haksızlık. Çünkü, biri diğerinden 4 bin gün daha fazla çalışmış. Biz bu haksızlığı gidereceğiz" dedi.



Bu kapsamdaki tüm eşitsizlikleri görebilmek için bir tablo ortaya çıkardıklarını ve çalışmaların sürdüğünü anlatan Çelik, "Çalışmalarımızdaki birinci kural, ’eksi’ işlemde olmayacak. Yani kimsenin maaşında eksi bir durum söz konusu olmayacak. Artılar da belirlenecek oranlara göre değerlendirilecek. Gelişme hızıyla paralel olarak prim gün sayıları dikkate alınacak" diye

konuştu.

"Yüzde 72’si artı olarak yararlanacak"



İntibak çalışmasının 2,5 milyon kişiyi ilgilendirdiğini belirten Çelik, ilk hesaplamalara göre, bunların yüzde 72’sinin düzenlemeden aylıklarında artı olarak yararlanacağını, ancak teknik incelemenin devam ettiğini bildirdi.



Söz konusu kayıtların büyük bölümünün elektronik ortama aktarıldığını belirten Çelik, kalan kayıtları da 2 yıl içinde bu ortama aktarmayı planladıklarını söyledi. Çelik, bilgi işlem çalışmalarını, bundan böyle, Batıkent’te kuracakları bir merkezden yürüteceklerini dile getirdi.



İntibak çalışmasında sona yaklaştıklarını bildiren Çelik, önümüzdeki hafta bu konuda son kez emekli dernekleri ile görüşeceklerini ve ardından taslağı Başbakanlığa sunacaklarını söyledi.



Bakan Çelik ayrıca, Van’da Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 5 bin kişinin istihdamı ile ilgili çalışmaları incelemek üzere Van’a gideceğini söyledi. Çelik, ortaya çıkacak sonuca göre, eğer ihtiyaç varsa söz konusu sayının artırılabileceğini, bu imkandan deprem nedeniyle Van’dan göç eden kişileri de yararlandırabileceklerini bildirdi.

