'2.5 milyon dolar çantaya sığdı arz ederim!

Şike savcısına içinde 1.6 milyon sahte euro bulunan çanta gönderen kişi "Kur hesabına göre 2.5 milyon dolar eder. Bu para çantaya sığar" dedi.

İsmail Sağıroğlu'nun Radikal'deki haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın da tutuklu sanıkları arasında olduğu ‘futbolda şike davası’nda gündemi meşgul eden suçlamalardan biri de Sivasspor’a ‘şike ve teşvik’ parası olarak siyah bir çanta içinde 2.5 milyon doların gönderildiği iddiasıydı. Şike davasının görüldüğü 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde şubat ayında yapılan duruşmada Aziz Yıldırım savunması sırasında sözü ’para dolu çanta’ya getirmiş ve içinde temsili 2.5 milyon dolar olan çantayı (2.5 milyon dolar kadar kâğıt bulunan çanta) mahkeme heyetine göstererek, bu paranın bu çantaya sığmayacağını söylemişti. Mahkeme başkanının “Bunlar sahte para mı?” diye sorması üzerine gülerek, “Gerçek” diyen Yıldırım, “Sivasspor 5 milyon dolarlık bir takım. Bu takımı satın almak için 10 milyon dolar vermek gerekir. Bu çantayla Sivas’a gitse gitse 1 milyon dolar gider. Bu çanta 2.5 milyon doları almaz” diye konuşmuştu. ‘İçi para dolu çanta’ performansının bir benzeri geçen gün Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde de yaşandı. Kimliği henüz belli olmayan bir kişi sahte isimle şike davasının duruşma savcısı Ufuk Ermertcan’a bir çanta dolusu sahte 1 milyon 600 bin euro gönderdi. Savcı Ermertcan, çantayı önce bomba sandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden bomba imha uzmanları çağrıldı. Çanta incelendi. İçinden 1 milyon 600 bin sahte euro ile bir de not çıktı. ‘Talip Doğan Karlıbel’ imzalı notta şöyle yazıyordu:

‘‘Sayın mahkememize göndermiş olduğum çantanın içine 1.600.000 (birmilyonaltıyüzbin) Avrupa para birimi olan euroyu kâğıttan 500’lük banknotlar halinde halinde hazırladım ve ‘sığmaz’ denen çantaya çok rahatlıkla sığdırdım. Daha fazlasının da sığabileceğini sayın mahkememizin takdirlerine bırakıyorum. 1 milyon 600 bin euro’yu gerekli kurdan çarptığımızda 2 milyon Amerikan Doları’ndan fazla olduğunu göreceksiniz. Arz ederim.” Yani ‘meçhul kişi’ ‘kur hesabını’ dikkate almış, çantayı sahte dolarla değil, euroyla doldurmuştu. Böylece mahkemeye istenirse bir çantaya 2.5 milyon doları sığdırdığını ispatlamış oluyordu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü çantayı kimin gönderdiğini bulmak için hemen harekete geçti. Notta imzası bulunan Karlıbel böyle bir çantayı göndermediğini söyledi. Çantadaki parmak izlerini alan polis ‘çantacıyı’ aramaya devam ediyor.



‘Totem elbisesi ve VIP bileti vardı’



İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın iddianamesinde şike yapıldığı iddia edilen Fenerbahçe - Sivasspor maçıyla ilgili para dolu iki çantadan bahsediliyor. Ancak iddianamede çantalardaki paranın miktarından söz edilmiyor. İddianamede sözü edilen birinci çanta, menajer Abdullah Başak’ın Sivas’ta bulunan Büyük Otel’e girerken yanında bulunan çanta. İddianamede çantayla ilgili “(...) çanta içerisinde şike amaçlı Sivasspor yetkililerine verilecek para bulunduğunun değerlendirildiği” ifadesi yer alıyor. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın avukatı Abdullah Kaya, çantanın içerisinde İlhan Ekşioğlu’nun maç izlerken giydiği totem elbisesi olduğunu iddia etmişti. İkinci çantaysa Sivasspor yönetici Faruk Taşseten’in Büyük Otel’den çıkarken taşıdığı siyah spor çantaydı. Yıldırım’ın avukatı Abdullah Kaya ikinci çantada da maçın VIP biletlerinin bulunduğunu öne sürmüştü.