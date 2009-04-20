2.5 milyar Euro'luk denizaltı ihalesinde 'taahhüt' krizi

Deniz Kuvvetleri için, Almanya'dan alınacak 2.5 milyar euroluk 'Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı' ihalesinde 'taahhüt' krizi patlak verdi. İhaleyi kazanan Alman şirketi HDW'nin, sözleşme imzalanırken kendi hükümetinden izin almadan taahhütlerde bulunduğu ortaya çıktı.



Akşam gazetesinden Barkın Şık’ın haberine göre; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için alınacak 6 adet yeni tip denizaltı ihalesini Alman HDW kazanmıştı. Şirket, Türkiye'ye yüzde 80 oranında yerli katkı ile denizaltının elektronik sistemlerine ilişkin kaynak kodlarını vereceğini taahhüt etmişti. Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de, gemilerin Gölcük Tersanesi'nde inşa edileceğini ve 2015 yılında TSK envanterine gireceğini belirtmişti.



Ancak Alman şirketin, kodları verme konusunda, Alman hükümetinden izin almadığı ortaya çıktı. Şirketin taahhütlerini yeri getiremeyeceğinin anlaşılması üzerine sözleşme görüşmeleri durdu. Alman hükümeti, kodların verilmesine kesin olarak karşı çıkıyor.



Sıkıntının bir benzeri Yunanistan ile HDW arasında yaşanmış, S-14 tipi denizaltılar suya indirilince denge sorunu görülmüştü. Denizaltılarda önemli mühendislik hataları saptanmıştı. 2005 yılı vaadine karşın, denizaltılar hala Yunan ordusu envanterine giremedi. Ve Yunanistan projeyi durdurma noktasına geldi.



Bakan Vecdi Gönül, Yunanistan örneği için 'Bunların hepsi görüşüldü ve bir çözüme ulaşıldı. Aslında bu firmanın tercihinde, bu gibi teknik problemlerin de çözülmüş olmasının büyük katkısı oldu' dedi. Savunma Sanayii Müsteşarlığı kaynakları ise ilk denizaltının 2015 yılında teslim edileceğini ve o zamana kadar sorunların aşılacağına inandıklarını belirtiyor.

