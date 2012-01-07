2.5 milyar dolarlık radarın hedefi İran

T24 - Hürmüz Boğazı'nda sular ısınıyor. İngiltere, İran'ı daha yakından gözetlemek için en gelişmiş 'yüzer radar'ını bölgeye gönderiyor.



İran'ın günlük 17 milyon varil petrol geçişi olan Hürmüz Boğazı'nı kapatma tehdidinin ardından İngiliz donanması da harekete geçti.



ABD'nin bölgedeki tatbikatlarının yanı sıra İngiliz Donanması en gelişmiş destroyerini Hürmüz Boğazı'na gönderiyor. Çarşamba günü yola çıkacak geminin ocak sonunda bölgede olması bekleniyor.



Savunma Bakanı Philip Hammond'ın İran'a verdiği Hürmüz mesajının ardından yaklaşık 2.5 milyar dolarlık HMS Daring Destroyeri'nin Ada'dan demir alması İngiliz medyasında geniş yer buldu.



Bir geminin taşıyabileceği dünyanın en gelişmiş radar sistemine sahip destroyerin İran füzelerine karşı zamanında önlem almak için kullanılacağı belirtildi.



Radara yakalanmama özelliği bulunan gemi, İngiliz donanmasının gözbebeği ABD ve Fransa gibi müttefiklerin de özendiği bir gemi.



HMS Daring Destroyeri, dünyanın en gelişmiş radarına sahip. Aynı anda onlarca füze ile uçağı tespit ve takip yeteneği bulunuyor. En yeni teknolojiye sahip gemiye geniş yer veren İngiliz medyası, haberlerinde "İran'ın elindeki füzeleri etkisiz hale getirecek en yeni teknoloji yola çıktı" ifadelerini kullandı.

En gelişmiş 'yüzer radar'ın özellikleri



1. Yay sonar sistemi

2. 114 mm.'lik güverte topu

3. Dikey füze rampası

4. Aster 15 yerden havaya füze (3 mach hız ve 30 km menzil)

5. Elektronik-optik silah kontrol sistemi

6. Seyir radarı

7. Füze ateşleme ve gözetleme radarı

8. 30 mm.'lik top

9. Uzun menzilli radar

10. Uçuş güvertesi ve helikopter hangarı





