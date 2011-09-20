-25 milyar dolarlık hızlı tren projesine onay CİDDE (A.A) - 20.09.2011 - Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Kral Abdullah'ın başkanlığında yaptığı toplantı'da 6 körfez ülkesini birleştirecek olan 25 milyar dolarlık hızlı tren projesini onayladı. Saatte 30 km hızındaki trenin kullanacağı toplam 2 bin 117 km uzunluğundaki hattın inşasını kapsayan projenin 2017 yılında tamamlanması planlanıyor. Projeye göre Kuveyt'ten başlayacak olan hızlı tren hattı, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi ve Umman'a kadar uzanacak. Katar ve Bahreyn ise bir köprü ile birleşecek.