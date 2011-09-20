T24 LogoT24 Logo
Dünya

25 milyar dolarlık hızlı tren projesine onay CİDDE (A.A)

20 Eylül 2011 17:41

-25 milyar dolarlık hızlı tren projesine onay CİDDE (A.A) - 20.09.2011 - Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu Kral Abdullah'ın başkanlığında yaptığı toplantı'da 6 körfez ülkesini birleştirecek olan 25 milyar dolarlık hızlı tren projesini onayladı.  Saatte 30 km hızındaki trenin kullanacağı toplam 2 bin 117 km uzunluğundaki hattın inşasını kapsayan projenin 2017 yılında tamamlanması planlanıyor. Projeye göre Kuveyt'ten başlayacak olan hızlı tren hattı, Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi ve Umman'a kadar uzanacak. Katar ve Bahreyn ise bir köprü ile birleşecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24