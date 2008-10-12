2.5 metrelik dev yayın balığı

Barcelona yakınlarındaki Ebro Nehri'nde avlanan İngiliz balıkçı Alan Melsuish, yarım saatlik mücadelenin ardından devasa yayınbalığını altetmeyi başardı.



61 yaşındaki İngiliz, bir haftalık balıkçılık turunun sonunda yakaladığı bu nehir canavarı ile hayatının avını yakalamış oldu.



Melhuish, "Köprünün üzerinde duruyordum ve çok büyük bir şey yakaladığımı hissettim" diyerek duyduğu gururu anlatıyor.



Balıkla yarım saat kadar savaştıktan sonra ancak balığı yakalayabildiğini belirten Melhuish, balığın kendisini nehrin içine çekmemesi için de hayli mücadele etmiş.



Karanlık basmasının ardından balığı 100 metrelik bir iple kıyıya bağlayan Melsuish, sabahın ilk ışıklarıyla 3 arkadaşını yanına alıp nehrin kenarına gelmiş. Melsuish, balığı kıyıya 4'ünün ancak çıkartabildiğini söyledi.



Avrupa'da bugüne kadar yakalanan en büyük nehir balığı, İtalya'da birkaç yıl önce tutulan 107 kiloluk bir yayınbalığı.