T24 LogoT24 Logo
Dünya

2.5 metrelik dev yayın balığı

Barcelona yakınlarında avlanan İngiliz balıkçı, yarım saatlik mücadelenin ardından dev yayın balığını alt etmeyi başardı.

12 Ekim 2008 03:00

Barcelona yakınlarındaki Ebro Nehri'nde avlanan İngiliz balıkçı Alan Melsuish, yarım saatlik mücadelenin ardından devasa yayınbalığını altetmeyi başardı.

61 yaşındaki İngiliz, bir haftalık balıkçılık turunun sonunda yakaladığı bu nehir canavarı ile hayatının avını yakalamış oldu.

Melhuish, "Köprünün üzerinde duruyordum ve çok büyük bir şey yakaladığımı hissettim" diyerek duyduğu gururu anlatıyor.

Balıkla yarım saat kadar savaştıktan sonra ancak balığı yakalayabildiğini belirten Melhuish, balığın kendisini nehrin içine çekmemesi için de hayli mücadele etmiş.

Karanlık basmasının ardından balığı 100 metrelik bir iple kıyıya bağlayan Melsuish, sabahın ilk ışıklarıyla 3 arkadaşını yanına alıp nehrin kenarına gelmiş. Melsuish, balığı kıyıya 4'ünün ancak çıkartabildiğini söyledi.

Avrupa'da bugüne kadar yakalanan en büyük nehir balığı, İtalya'da birkaç yıl önce tutulan 107 kiloluk bir yayınbalığı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24