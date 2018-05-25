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Spor

25 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

Serdar Gürler: "Bu ligde devam etmek istiyorum" "Hayat devam ediyor, ölmedik" "Hedeflerim büyük" "Avrupa Şampiyonası'na damga vuracağız" MİLLİ TAKIM 18

25 Mayıs 2018 12:23

Serdar Gürler: \"Bu ligde devam etmek istiyorum\"
\"Hayat devam ediyor, ölmedik\"
\"Hedeflerim büyük\"
\"Avrupa Şampiyonası\'na damga vuracağız\"

MİLLİ TAKIM
18.30 A Milli Futbol Takımı, İran maçının hazırlıklarını sürdürecek

GALATASARAY
17.00-20.00 Ali Fatinoğlu üyelerle buluşacak, daha sonra da iftara geçecek 
19.30 Mustafa Cengiz üyelerle bir araya geldikten sonra iftara katılacak 
20.30 Dursun Özbek üyelerle iftarda buluşacak

BEŞİKTAŞ
20.30 Yönetici Ahmet Ürkmezgil geleneksel iftar yemeği verecek. 

FENERBAHÇE
19.00 Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu\'nun katılımıyla, Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde yeni döneme dair bir sunum gerçekleştirilecek.
21.00 Başkan adayı Ali Koç; \"Fenerbahçeliyiz Bodrum Buluşmasında\" üyeler ve taraftarlarla bir araya gelecek 

TRABZONSPOR
20.30 Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kağıthane Trabzonsporlular Derneği\'nin iftarına katılacak 

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ 
-Çeyrek Final-
18:15 Sakarya BŞB Basketbol - Fenerbahçe Doğuş
20:45 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU
Sağırlar Erkekler Basketbol 1\'inci Lig Play-Off müsabakaları devam edecek 
İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Şampiyonası devam edecek 


 

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