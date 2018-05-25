25 Mayıs Cuma DHA Spor Gündemi

Serdar Gürler: \"Bu ligde devam etmek istiyorum\"

\"Hayat devam ediyor, ölmedik\"

\"Hedeflerim büyük\"

\"Avrupa Şampiyonası\'na damga vuracağız\"

MİLLİ TAKIM

18.30 A Milli Futbol Takımı, İran maçının hazırlıklarını sürdürecek

GALATASARAY

17.00-20.00 Ali Fatinoğlu üyelerle buluşacak, daha sonra da iftara geçecek

19.30 Mustafa Cengiz üyelerle bir araya geldikten sonra iftara katılacak

20.30 Dursun Özbek üyelerle iftarda buluşacak

BEŞİKTAŞ

20.30 Yönetici Ahmet Ürkmezgil geleneksel iftar yemeği verecek.

FENERBAHÇE

19.00 Başkan Aziz Yıldırım ve Asbaşkan Şekip Mosturoğlu\'nun katılımıyla, Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde yeni döneme dair bir sunum gerçekleştirilecek.

21.00 Başkan adayı Ali Koç; \"Fenerbahçeliyiz Bodrum Buluşmasında\" üyeler ve taraftarlarla bir araya gelecek

TRABZONSPOR

20.30 Başkan Ahmet Ağaoğlu, Kağıthane Trabzonsporlular Derneği\'nin iftarına katılacak

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL LİGİ

-Çeyrek Final-

18:15 Sakarya BŞB Basketbol - Fenerbahçe Doğuş

20:45 Banvit - Beşiktaş Sompo Japan

İŞİTME ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU

Sağırlar Erkekler Basketbol 1\'inci Lig Play-Off müsabakaları devam edecek

İşitme Engelliler Kadınlar Basketbol Şampiyonası devam edecek



