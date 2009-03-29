25 Mart'tan bugüne neler yaşandı?



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri Yozgat'a götürürken önceki gün düşen helikopterin enkazına olaydan yaklaşık 47 saat sonra ulaşıldı.





BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin bulunduğu helikopterin düşmesi, arama çalışmaları ve enkazın bulunmasıyla ilgili gelişmeler şöyle:



BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun içinde bulunduğu özel helikopter, Kahramanmaraş'tan Yozgat'a giderken 25 Martta düştü.



Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi harekete geçerek, helikopterlerde yer tespitine olanak sağlayan ''ELT'' cihazıyla irtibat kurmaya çalıştı. Ancak ''cihazın bozuk olması, helikopterde bulunmaması veya sert düşüş yüzünden çalışmaması'' nedeniyle ELT'den sinyal alınamadı.



Yetkililer, cep telefonlarının şarjının bitmesi durumunda sinyal alımının kesildiğini, bu nedenle 25 Mart gecesi 02.00'den itibaren düşen helikopterdeki telefonlardan sinyal alınamadığını belirtti.



Helikopterin düştüğü haberinin ardından Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, ekiplerin arama çalışmalarını Berit Dağları Hacıömerli köyü civarında sürdürdüğünü belirtti.



Olayın öğrenilmesinin ardından bölgeye sivil ve askeri kurtarma ekipleri sevk edilmeye başlanırken, helikopterde 6 kişinin olduğu bilgisine ulaşıldı.



İHA Genel Müdürü Fevzi Kahraman, saat 16.40'da helikopterde bulunan muhabirleri İsmail Güneş ile görüştüğünü, muhabirin ayaklarından ciddi yara aldığını söylediğini bildirdi. Muhabir Güneş'in acil yardım isteğinde bulunduğunu ifade eden Kahraman, ancak daha sonra iletişimin kesildiğini kaydetti.



Çok geniş bir alanda başlatılan arama çalışmalarında, kazanın olduğu günün akşamında sonuç alınamadı.



ERTESİ GÜN YAPILAN ARAMA ÇALIŞMALARI



Helikopter enkazını arama çalışmaları ertesi gün havanın aydınlanmasıyla yeniden hız kazandı. Arama kurtarma faaliyetlerine havadan da destek verildi.



Çalışmaların 345 jandarma subay, astsubay ve erbaş, Kahramanmaraş Sivil Savunma Birlik Müdürlüğü ekipleri, Adana Sivil Savunma Birlik Müdürlüğünden 27 personel, 8 araç ve 1 arama köpeği ile 897 geçici köy korucusu ve 60 AKUT personeliyle devam ettiği kaydedildi.



Ancak bölgede etkili olan kış şartları ve sis arama çalışmalarını güçleştirdi. Ekipler değiştirilerek arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü. Çalışmalara destek vermek üzere yurdun birçok yerinden sivil savunma ekipleri bölgeye gitti.



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Kurucaova köyünde arama çalışmalarına katılan ekipleri ziyaretinde, ''Devletin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Birden fazla bölgede arama çalışmaları devam ediyor'' dedi.



TBMM Başkanı Köksal Toptan Tunus ziyaretini yarıda keserek bölgeye hareket etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da çalışmalar hakkında bilgi almak için Kahramanmaraş'a gitti.



26 Martta da yapılan tüm aramalara rağmen helikopterin enkazına ulaşılamadı.



27 MARTTAKİ ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ



BBP Genel Başkan Yardımcısı Üzeyir Tunç'un, partili 4 mühendis tarafından belirlenerek Başbakanlık Kriz Merkezi ile paylaşıldığını açıkladığı koordinatlar doğrultusunda Elazığ Sivil Savunma Müdürlüğü ekipleri, korucular ve bir grup vatandaş tarafından, sabah saat 07.00'den itibaren Ilıca beldesine bağlı Şahinkaya köyü yakınlarında da arama kurtarma çalışmalarına başlandı.



Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nden saat 07.00 itibarıyla yapılan açıklamada, gece boyunca devam eden çalışmalarda, Genelkurmay Başkanlığı'nca saat 00.15'de kaldırılan arama kurtarma helikopterlerinin yoğun hava muhalefeti nedeniyle 01.30'da geri dönmek zorunda kaldıkları ifade edildi.



Günün ışımasıyla Genelkurmay Başkanlığı'na ait 2 Skorsky helikopterin saat 05.45'te kalktığı, fakat bu helikopterlerin de yoğun hava muhalefeti nedeniyle 06.15'te geri dönmek zorunda kaldıkları kaydedildi.



Doğal Afet Kurtarma Taburu, Özel Harekat ve Jandarma timlerinin karadan arama kurtarma faaliyetlerine devam ettikleri ifade edildi.



Bölgede, 12 helikopter, 1 uçak ile iki bin civarında asker, sivil ve sağlık personelinin arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığı İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, bölgede TSK'ya ait 7 adet hava aracı ve bin 707 TSK personelinin bulunduğunu söyledi.



HELİKOPTERİN ENKAZI BULUNDU



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Göksun'da gazetecilere yaptığı açıklamada, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşırken önceki gün düşen helikopterin enkazının Döngel köyü Şahinkayası mevkisindeki Sisne-Elmalı arasında bulunduğunu bildirdi.



Atalay ile TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Yazıcıoğlu'nu eşi Gülefer ve kızı Firuze de enkazın bulunduğu bölgeye doğru hareket etti.



ENKAZI BULAN KÖYLÜLER



Kahramanmaraş'ın merkez Döngel köyü muhtarı Yılmaz Tilki, 17 kişilik ekiple, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da bulunduğu helikopterin enkazını bulduklarını söyledi.



Helikopteri bulanlardan korucu Remzi Gök, çalışmalar sırasında donma tehlikesi geçirdiklerini belirtti.



Bu arada, bir grup arkadaşıyla arama çalışmalarına katılmak için önceki gün Sisne bölgesine giden Volkan Temel (27), dün ayaklarında donma hissetmesi üzerine Döngel köyüne döndü. Göksun Devlet Hastanesine getirilen Temel'in ayaklarında ödem oluştuğu belirtildi.



SİVAS'TA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANIYOR



Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu'nun Mimar Sinan Mahallesindeki evinde bulunan 87 yaşındaki annesi Fidan Yazıcıoğlu, kız kardeşleri Naziye Soysal, Mavuş Ocak, dayıları Kemal ve Ömer Yılmaz ile diğer akraba ve yakınları gelişmeleri televizyon başında takip etti.



Helikopterde bulunan İHA muhabiri İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş'in kaldığı akrabalarının evinden, genç muhabirin cesedine ulaşıldığı yönündeki televizyon haberlerinin ardından feryat ve çığlık sesleri yükseldi. Ev önünde bekleyen Güneş'in bazı meslektaşlarının da gözyaşlarını tutamadıkları görüldü.



BAKAN ATALAY KÖYDE MİSAFİR EDİLDİ



İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun taşıyan helikopterin enkazına ulaşmak isterken kar ve tipi engeliyle karşılaştı.



Atalay, Meclis Başkanvekili Pakdil ile BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ve kızı Firuze de Kızılöz köyünde bir vatandaşın evinde konuk oldu.



BÖLGEYE 3 KAZA KIRIM UZMANI GÖNDERİLDİ



Ulaştırma Bakanlığı, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopter kazasıyla ilgili araştırma yapmak üzere 3 kaza kırım uzmanını bölgeye gönderdi.



Bu arada, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Yazıcıoğlu ve beraberindekileri taşıyan helikopterin enkazının bulunduğu alana helikopterle hareket etti. Helikopter, olumsuz hava koşullarından dolayı enkazın bulunduğu alana iniş yapamadan yeniden Kızılöz köyüne döndü.



SKORSKY TİPİ HELİKOPTER, ZORUNLU İNİŞ YAPTI



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Yazıcıoğlu'nu taşıyan helikopterin enkazına ulaşmaya çalışan Skorsky tipi helikopterin zorunlu iniş yaptığını, köye getirilen helikopterdeki personelin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.



ENKAZDA İNCELEMELER SÜRÜYOR



Helikopterin enkazının bulunduğu bölgede yaklaşık 3 gündür etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve tipi ilk kez bugün yerini açık bir havaya bıraktı.



Helikopterin enkazına ulaşmak için dün yola çıkan Özel Kuvvetler Komutanlığından bir binbaşı ile 100 asker ve 100 sivil savunma personeli, tüm olumsuz koşullara rağmen sabah saatlerinde bölgeye ulaştı.



MUHSİN YAZICIOĞLU HAYATINI KAYBETTİ



BBP Genel Sekreteri Yalçın Topçu, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, helikopter kazasında, BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya, İsmail Güneş ve Kaya İstektepe'nin hayatını kaybettiklerini duyurdu.



THY'nin, Yazıcıoğlu'nun da içinde bulunduğu helikopterin düştüğü kazada hayatını kaybedenlerin cenazelerinin nakli için tahsis ettiği özel uçak, Kahramanmaraş'a gitti.



CENAZELER KAHRAMANMARAŞ'A GETİRİLDİ



Yazıcıoğlu ile beraberindeki 5 kişiyi taşırken Döngel köyü yakınlarında bulunan Kanlıçukur mevkisine düşen helikopterin enkazına ulaşan ekipler, burada bulunan 5 cesedi Kızılöz köyüne getirdi.



Askeri yetkililer, BBP Genel Başkanı Yazıcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu cenazeleri, kimlik tespiti için yakınlarına gösterdi. Yazıcıoğlu'nun cenazesinin kimlik tespitini ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu yaptı. Kimlik tespitinin ardından cenazeleri taşıyan helikopter,Kahramanmaraş 5. Mekanize Zırhlı TugayKomutan Yardımcılığı Kışlası'na haraket etti. Cenazeler buradan Kahramanmaraş Devlet Hastenesi Morguna götürüldü.



Bu arada, Muhsin Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer ile kızı Firuze de dünden beri bekledikleri Kızılöz köyünden, cenazelerin gönderilmesinin ardından, ikinci bir helikopterle Kahramanmaraş'a hareket etti.



Düşen helikopterdekilerden 5'inin cenazesi bulunurken, 6'ncı kişiyi arama çalışmaları sürüyor.



ANNE FİDAN YAZICIOĞLU'NA HABER VERİLDİ



Muhsin Yazıcıoğlu'nun 87 yaşındaki annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun kaldığı, diğer oğlu Yusuf Yazıcıoğlu'nun Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evinde, cenazelere ulaşıldığı haberleri üzerine büyük üzüntü yaşandı.



Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu, kız kardeşleri Naziye Soysal ve Mavuş Ocak ile diğer yakınlarının bulunduğu evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletiliyor. Evin içerisinde ve önünde çok sayıda vatandaş haberlerin ardından göz yaşlarına boğuldu.



Anne Fidan Yazıcıoğlu'nun da vefat haberini aldığı, sakinleştirici ilaç verilen annenin metanetini koruduğu, dua ettiği öğrenildi.



