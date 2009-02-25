2.5 lira için işinden oldu

31 yıl kasiyer olarak çalıştığı süpermarkette 1.30 euroyu (2.5 TL) zimmetine geçirdiği için işinden kovuldu.





Almanya'nın Berlin kentinde 50 yaşındaki Barbara E. adlı kadın çalıştığı süpermarkette 1.30 euro değerindeki depozito parasını zimmetini geçirdiği anlaşılınca işveren tarafından tazminatsız işten çıkarıldı.



31 yıldır aynı şirkete emek verdiğini belirten kadın, kendisine haksızlık yapıldığı gerekçesiyle işvereni mahkemeye verdi.



Ancak Berlin İş Mahkemesi de bugün davalı kadına kötü bir haber verdi. Mahkeme işverenin kasiyeri işten atmasını haklı buldu.



Mahkeme kararında "Kasiyer olarak görev yapan birisinin kesinlikle güvenilir" olmasını gerekçe olarak gösterdi.



