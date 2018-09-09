"25 kişinin öldüğü tren faciasının yaşandığı hatta AB, 275 milyon Euro ayırdı; Türkiye 10 yılda proje sunmadı"

Çorlu'da 25 kişinin öldüğü tren faciasının yaşandığı hat için AB’nin 275 milyon Euro ayırdığı, Türkiye’nin 10 yılda proje sunamadığı iddia edildi. Avrupa Komisyonu’nun 2007 - 2013 bütçeleme dönemi ile birlikte Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adı verilen mekanizma altında Türkiye’de ilk kez ulaştırma altyapı projelerine hibe nitelikli fon tahsis ettiği, bu dönem için tahsis edilen toplam hibe fon tutarının 574.3 milyon Euro olduğunu belirtildi.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in soru önergesine cevap veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı - Kapıkule demiryolu projesi için AB’nin 2008 yılında toplam 574.3 milyon Avro’luk fonun yaklaşık 278 milyon Avro’sunu projeye tahsis ettiği, ancak 10 yıllık süreçte Türkiye’nin fizibilite etüdü ve fayda - maliyet açısından uygun proje sunamadığını ortaya çıkardı.

2009’da revize edilen proje, kazanın olduğu gün 8 Temmuz 2018’de Avrupa Komisyonu’na iletildi. Emir, “Doğru bir proje hazırlansaydı Çorlu ’daki faciayaşanmayacaktı. Ne yazık ki 9 yıl boyunca bakanlığın uygun bir proje hazırlama basireti gösterememesinin bedeli 24 canımızın kanıyla ödenmiştir” dedi.

Bakan: Gerçeği yansıtmıyor

Turhan, Emir’in yazılı önergesine verdiği yanıtta, Avrupa Komisyonu’nun 2007 - 2013 bütçeleme dönemi ile birlikte Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) adı verilen mekanizma altında Türkiye’de ilk kez ulaştırma altyapı projelerine hibe nitelikli fon tahsis ettiği, bu dönem için tahsis edilen toplam hibe fon tutarının 574.3 milyon Avro olduğunu belirtti. Turhan, AB’nin Türkiye’ye Kapıkule - Halkalı tren hattının yenilenmesi için 680 milyon Avro hibe kaynak tahsis ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

‘Uygun proje sunulamadı’

Turhan’ın verdiği bilgileri değerlendiren Emir, projenin kabul edilmemesinin nedeninin küresel kriz olmadığını, projenin askıya alınmasının tek nedeninin uygun ve verimli bir projenin hazırlanıp sunulamaması olduğunu vurguladı. Emir, şu görüşleri dile getirdi: “Ulaştırma Bakanlığı, AB’nin uyarılarını dikkate alarak projesini revize edebilseydi, kaynak aktarılabilecekti. Bakanlık verdiği yanıtta, Halkalı - Kapıkule projesinin küresel kriz nedeniyle askıya alındığını iddia ediyorsa, aynı dönemde diğer hatlara neden 477.1 milyon Avro kaynak aktarılmıştır? Bakanlığın iptal gerekçesi gerçeklerle uyuşmamaktadır. 2009 yılında Avrupa Komisyonu tarafından askıya alınan projenin 9 yıl sonra kapsamlı bir revizyonla tam da elim tren kazasının gerçekleştiği tarih olan 8 Temmuz 2018’de sunulmuş olması tesadüf değilse şark kurnazlığından başka bir şey değildir.

Ortada kaynak var ama Ulaştırma Bakanlığı bu kaynağı kullanacak basireti gösterememiştir. Yani AB bize unu, şekeri, yağı vermiş ama biz yan gelip yatmışız, bir türlü helva yapmayı becerememişiz."