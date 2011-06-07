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25 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A)

07 Haziran 2011 03:11

-25 KİŞİ İTFAİYE TARAFINDAN TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL (A.A) - 06.06.2011 - Beyoğlu'nda 4 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 25 kişi itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Alınan bilgiye göre, Kulaksız Börekçi Bayram Sokak'taki 4 katlı bir binanın en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Apartman sakinlerinin ihbarı sonucu olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Beyoğlu ve Şişli itfaiye ekipleri, dumandan etkilenerek, üst katlarda mahsur kalan 25 kişiyi merdiven aracılığıyla tahliye etti. İlk müdahaleleri 112 sağlık ekiplerine bağlı ambulanslarda yapılan 25 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netleşeceğini bildirdi.

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