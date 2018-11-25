25 Kasım Pazar DHA Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG
13.30 Demir Grup Sivasspor - Çaykur Rizespor
16.00 Akhisarspor - Bursaspor
19.00 Kasımpaşa - Evkur Yeni Malatyaspor
19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe
BEŞİKTAŞ
- Takım izinli
GALATASARAY
11.00 Sarı kırmızılılar, Lokomotiv Moskova maçının hazırlıklarına devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG
13.30 Denizlispor - Giresunspor
16.00 Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü - Boluspor
16.00 Adana Demirspor - Adanaspor
19.00 Altınordu - Afjet Afyonspor
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçlarına devam edilecek.
AVRUPA\'DAN FUTBOL
17.00 Empoli - Atalanta (Salih Uçan)
18.15 Sevilla - Valladolid (Enes Ünal)
19.00 Nice - Lille (Zeki Çelik)
20.00 Lazio - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
BASKETBOL
- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -
13.00 Anadolu Efes - Gaziantep Basketbol
15.15 Beşiktaş Sompo Japan - Galatasaray
17.30 Tofaş - Fenerbahçe
20.00 Afyon Belediyespor - Darüşşafaka Tekfen
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi -
16.00 Canik Bld. - Bellona Kayseri Basketbol
16.00 Botaş - Beşiktaş
16.00 İstanbul Üniversitesi - Çukurova Basketbol
16.00 Hatay BŞB. - Fenerbahçe
VOLEYBOL
- Efeler Ligi -
14.00 Halkbank - Maliye Piyango
14.00 Fenerbahçe - Arhavi Bld.
15.00 İkbal Afyon Bld. Yüntaş - Ziraat Bankası
16.00 İnegöl Bld. - Arkas Spor
- Vestel Venus Sultanlar Ligi -
16.30 THY - Fenerbahçe