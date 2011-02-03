T24 LogoT24 Logo
Gündem

25 İTFAİYE, 15 AMBULANS OLAY YERİNDE ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 14:02

-25 İTFAİYE, 15 AMBULANS OLAY YERİNDE ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Ankara'nın önemli sanayi merkezlerinden Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki (OSTİM) bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu bildirildi.  Alınan bilgiye göre, OSTİM'de Mega Center adlı bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde çalışanlardan yaralananlar olduğu öğrenildi.  Bu arada, Büyükşehir Belediyesine bağlı 25 itfaiye aracı ile kurtarma ekipleri bölgede bulunuyor.   Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım yetkilileri de Ostim'e ihbarın ardından 15 ambulansın sevk edildiğini bildirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24