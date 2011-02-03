-25 İTFAİYE, 15 AMBULANS OLAY YERİNDE ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Ankara'nın önemli sanayi merkezlerinden Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'ndeki (OSTİM) bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada yaralananlar olduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre, OSTİM'de Mega Center adlı bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olayda iş yerinde çalışanlardan yaralananlar olduğu öğrenildi. Bu arada, Büyükşehir Belediyesine bağlı 25 itfaiye aracı ile kurtarma ekipleri bölgede bulunuyor. Sağlık Bakanlığı 112 Acil Yardım yetkilileri de Ostim'e ihbarın ardından 15 ambulansın sevk edildiğini bildirdi.