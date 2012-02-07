-25. haftada lider değişmedi ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta 3 maçla tamamlandı. Eskişehirspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Eskişehir'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi Eskişehirspor, Kamara'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekipten Metin takımının tek golünü kaydederken, Eskişehirspor'un 3. golü ise Bülent'ten geldi. Eskişehirspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yenerek, üç puanın sahibi oldu. Spor Toto Süper Lig'de yapılan diğer maçta ise ev sahibi Kardemir Karabükspor, geçen haftanın flaş ekibi Samsunspor'u 2-1 yendi. Kardemir Karabükspor'un golleri İlhan'dan gelirken, Samsunspor'un tek golünü ise Murat kaydetti. Bu karşılaşmada Kardemir Karabükspor'dan Shelton ve Samsunspor'dan da Kemal kırmızı kart görerek, oyun dışında kaldı. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılan bir başka karşılaşmada ise ligde zor günler geçiren Ankaragücü, sahasında Manisaspor'a 1-0 yenildi. Konuk ekibin golünü Vuciceviç kaydetti. Bu sonuçla Ankaragücü 11 puanla ligin son sırasında kaldı. Ligdeki derbi maçta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş ile karşılaştı. Ligde 34 maçtır yenilmediği Kadıköy'de Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 önde bitirdiği karşılaşmayı 2-0 kazanarak, haftayı 3 puanla kapattı ve zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe, böylece 25. haftada 51 puana ulaşarak 54 puanla lider olan Galatasaray ile arasındaki puan farkının açılmasına engel oldu. Beşiktaş ise bu yenilgiye rağmen 45 puanla 3. sıradaki yerini korudu, ancak zirve yarışında rakipleriyle arasındaki puan farkı da iyice açılmış oldu. Kayserispor, sahasında Gençlerbirliği'ne 3-2 yenildi. Maçın ilk golünü 26. dakikada konuk ekipten Aykut attı. Kayserispor, 44. dakikada Troisi ile eşitliği sağladı ve ilk yarı bu sonuçla geride kaldı: 1-1. İkinci yarıda, 57. dakikada Herve Tum ile 2-1 öne geçen Gençlerbirliği, 71. dakikada Nunez'in golüne engel olamayınca skor yeniden eşitlendi: 2-2. Gençlerbirliği, galibiyet golünü 90+2'de Zec ile buldu ve sahadan 3-2 galip ayrılarak haftayı 3 puanla kapatmayı başardı ve 43 puanla bu hafta 4. sıraya yükseldi. Bursaspor, sahasında Orduspor ile golsüz berabere kaldı. Her iki takımın da sahadan birer puanla ayrıldığı karşılaşma sonrası Orduspor 11, Bursaspor ise 12. sırada yer aldı. Günün en çok gol atılan maçında Sivasspor, deplasmanda Mersin İdmanyurdu'nu 5-1 yendi. Mersin İdmanyurdu'nun tek golü 50. dakikada Tisdell'den gelirken, Sivasspor, 8 ve 56. dakikalarda Kıvanç, 48 ve 63. dakikalarda Erman, 90+1'de ise Rajnoch'un golleriyle 5-1 galip geldi ve 41 puana ulaşarak 6. sıradaki yerini korudu. Bu maçta Mersin İdmanyurdu'ndan Beto bir penaltı atışından yararlanamadı. Ligde lider Galatasaray ise deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 yendi. Galatasaray, 50. dakikada Gaziantepspor'dan Popov'un attığı golle 1-0 geriye düştü. Yeni transferi Necati Ateş'in 53. dakika golüyle 1-1 eşitliği sağlayan sarı-kırmızılı ekip, 66. dakikada Elmander'in golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray böylece, 54 puanla liderliğini sürdürdü. Trabzonspor, 25. hafta maçında deplasmanda Medical Park Antalyaspor'a 2-1 yenildi. 3. dakikada Mehmet Eren ile golü erken bulan ve 1-0 öne geçen Antalya ekibi karşısında Trabzonspor, 19. dakikada Mustafa ile skoru eşitledi: 1-1 Medical Park Antalyaspor 76. dakikada Tita'nın penaltı golüyle 2-1 öne geçti ve maç bu sonuçla tamamlandı. Haftayı puansız kapatan Trabzonspor, 42 puanda kalarak 5. sıraya geriledi. Medical Park Antalyaspor ise puanını 32'ye çıkardı ve 3 basamak birden atlayarak averajla 10. sırayı elde etti. 27 golün atıldığı 25. haftada 4 maçı ev sahibi, 4 müsabakayı da deplasman takımları kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi. Gol krallığı yarışında 25 golle Trabzonspor'dan Burak Yılmaz liderliğini sürdürdü. Bu futbolcuyu 11 golle Gençlerbirliği'nden Herve Tum ve 9'ar golle İstanbul Büyükşehir Belediyespor'dan Webo, Sivasspor'dan Eneramo ve Galatasaraylı Elmander izledi. Bu arada, 24. haftada oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Kardemir Karabükspor maçı 9 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak. Ligde 25. haftada alınan sonuçlar, gelecek haftanın maç programı ve son puan durumu şöyle: -Maç sonuçları- Medical Park Antalyaspor-Trabzonspor..............................( 2 - 1 ) Gaziantepspor-Galatasaray.........................................( 1 - 2 ) Mersin İdmanyurdu-Sivasspor.......................................( 1 - 5 ) Bursaspor-Orduspor................................................( 0 - 0 ) Kayserispor-Gençlerbirliği........................................( 2 - 3 ) Fenerbahçe-Beşiktaş...............................................( 2 - 0 ) Eskişehirspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor....................( 3 - 1 ) Ankaragücü-Manisaspor.............................................( 0 - 1 ) Kardemir Karabükspor-Samsunspor...................................( 2 - 1 ) -26. hafta maç programı- 9 Şubat Perşembe: Sivasspor-Beşiktaş 10 Şubat Cuma: Trabzonspor-Gaziantepspor 11 Şubat Cumartesi: Gençlerbirliği-Mersin İdmanyurdu, Galatasaray-Kayserispor 12 Şubat Pazar: İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ankaragücü, Orduspor-Medical Park Antalyaspor, Manisaspor-Bursaspor, Samsunspor-Eskişehirspor, Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe. -Puan durumu- TAKIMLAR O G B M A Y AV P -------------------------------------------------------------- 1. GALATASARAY 25 16 6 3 47 18 29 54 2. FENERBAHÇE 25 15 6 4 41 24 17 51 3. BEŞİKTAŞ 25 13 6 6 35 25 10 45 4. GENÇLERBİRLİĞİ 25 12 7 6 38 30 8 43 5. TRABZONSPOR 25 12 6 7 44 28 16 42 6. SİVASSPOR 25 11 8 6 44 36 8 41 7. ESKİŞEHİRSPOR 25 11 5 9 28 28 0 38 8. KAYSERİSPOR 25 10 3 12 28 30 -2 33 9. İSTANBUL BŞ BELEDİYESPOR 24 9 6 9 33 36 -3 33 10. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR25 8 8 9 23 25 -2 32 11. ORDUSPOR 25 8 8 9 22 26 -4 32 12. BURSASPOR 25 7 9 9 27 27 0 30 13. MERSİN İDMANYURDU 25 8 6 11 25 31 -6 30 14. MANİSASPOR 25 7 8 10 25 29 -4 29 15. GAZİANTEPSPOR 25 6 8 11 23 29 -6 26 16. KARDEMİR KARABÜKSPOR 24 7 3 14 29 42 -13 24 17. SAMSUNSPOR 25 4 8 13 24 39 -15 20 18. ANKARAGÜCÜ 25 2 5 18 17 50 -33 11