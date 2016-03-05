25 günlük öğretmen trafik kazasında hayatını kaybetti

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 25 gün önce ücretli öğretmenlik yapmaya başlayan 23 yaşındaki Naime Kekesar, yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu öldü. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Doğubayazıt-Iğdır Karayolu üzerinde bulunan Bardaklı Köyü yakınlarında meydana geldi. Doğubayazıt Somkaya Hüsnü Özyeğin İlkokulu’nda 25 gün önce ücretli sınıf öğretmenliği yapmaya başlayan Naime Kekesar Iğdır’dan Bardaklı Köyü’ndeki ablasının evine gitmek için köy yakınınında Doğubayazıt-Iğdır karayolu üzerinde minibüsten indi.

Kekesar, minibüsten indikten sonra karşı tarafa geçmek isterken iddiaya göre Iğdır yönünden gelen bir araç arkadan kendisine çarptı. Plaka, cinsi ve sürücüsü tespit edilemeyen araç, Kekesar’a çarptıktan sonra hızla uzaklaşırken öğretmen Naime Kekesar, kaza yerinde öldü. Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kekesar’ın cenazesi otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cenaze, otopsi ardından Doğubayazıt’ta toprağa verilecek.