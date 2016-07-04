2.5 günlük bayram trafiği bilançosu; 50 ölü, 252 yaralı

9 günlük bayram tatilinde 2.5 günde meydana gelen kazalardan dolayı 50 kişi hayatını kaybetti 252 kişi de yaralandı.

CNN Türk'ün haberine göre, Boyabat yönüne giden Mehmet Tingoz (47) idaresindeki TIR, Üzümlü Köyü mevkiinde karşı yönden gelen Serkan Elvin’in (32) kullandığı otomobille çarpıştı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki Kevser (62) Salih Can Elvin (7), Mehmet Uğur Özdemir (19) ve Sayime Özdemir (43) yaşamını yitirdi.

Terör saldırısından kurtuldu kazada hayatını kaybetti

Isparta'nın Şarkikarağaç ilçesi yakınlarında önceki akşam otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü polis memuru Mustafa Özbil öldü.

4 yıllık polis memuru Özbil'in İstanbul Atatürk Havalimanı'nda görevli olduğu, terör saldırısından bir gün önce izne ayrıldığı ve Ramazan Bayramı'nın 3. günü yapılacak düğünü için memleketi Şarkikaraağaç'a giderken trafik kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ise ciple otomobilin çarpışması sonucu otomobil sürücüsü Ramazan Aygör (36) ve annesi Emine Aygör (67) öldü, 6 kişi yaralandı. Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada Sevgi Karadaş ve İsmail Çakmak öldü, 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde önceki gün Dorukan tüneline çarparak yanan ve içinde bulunan 5 kişilik ailenin can verdiği kazanın ardından gece saatlerinde bu kez Bolu Dağı Tüneli içinde 5 kişilik bir ailenin bulunduğu otomobil yandı. Araç kullanılamaz hale gelirken aile karayolları aracıyla olay yerinden götürüldü.