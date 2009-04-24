25 faili meçhul dosyası Temizöz davasıyla birleşti

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1990'lı yıllarda işlenen 25 faili meçhul cinayet, Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz dosyasıyla birleştirildi.



Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1990'lı yıllarda işlenen 25 faili meçhul cinayet, Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı Kamil Atak, oğlu Temel Atak ile itirafçılar Abdülhakim Güven, Hıdır Altuk ve Adem Yarkın'ın tutuklu bulunduğu soruşturma dosyasıyla birleştirildi.



Edinilen bilgiye göre, bir tanığın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı başvuru sonucu başlatılan soruşturma, özel yetkili savcı tarafından sürdürülüyor.



Savcılık, soruşturmayı, "tükenmez kalem" ve "sokak lambası" adı verilen iki gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda derinleştirdi.



1990'lı yıllarda Cizre'de işlenen faili meçhul cinayetleri araştıran savcılık, 25 olayın soruşturma dosyasıyla ilişkisini tespit ederek, birleştirme kararı aldı.



Faili meçhul cinayetlerin dosyaları, Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, soruşturmayı yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.



150 faili meçhul araştırılıyor



Gizli tanıklar "tükenmez kalem" ve "sokak lambası"nın bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili verdiği ifadelerle olayın görgü tanıklarının ifadeleri ve o tarihte tutulan kayıtlar arasında benzerlik olduğu ortaya çıktı.



Savcılık, dosyadaki bilgiler ışığında, 1990 ve 1996 yılları arasında o bölgede işlenen yaklaşık 150 faili meçhul cinayeti de araştırma kararı aldı.



Hizbullah’ın kullandığı köyde kazı



Cumhuriyet Başsavcılığında bir süre önce ifade veren ve ismi açıklanmayan tanık, 1990'lı yıllarda Cizre'de terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla bazı kişilerin korucu ve itirafçılar tarafından alındıktan sonra sorgulanmak üzere Hizbullah'a teslim edildiğini öne sürmüştü.



Tanık, terör örgütü Hizbullah üyelerinin bu kişileri eğitim amaçlı kullandığı, ilçeye 2 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1991 yılında boşaltılan Kuştepe köyünde sorguladıktan sonra öldürdüğünü iddia etmiş, bu ifadeler doğrultusunda köyde kazı başlatılmış, kazılarda 20 kemik parçası bulunmuştu.



Soruşturma kapsamında "adam öldürmeye azmettirme" ve "silahlı örgüt üyesi olma" suçundan Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, eski Cizre Belediye Başkanı ve korucu başı Kamil Atak ve oğlu Temel Atak ile itirafçılar Abdülhakim Güven, Hıdır Altuk ile Adem Yarkın tutuklanmıştı.



İstanbul Adli Tıp Kurumu, kazılarda bulunan 20 kemik parçasının hayvanlara ait olduğunu belirlemişti.

