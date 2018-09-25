25 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE
09.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım, BB Erzurumspor maçının çalışmalarına başlayacak.
TRABZONSPOR
- Bordo mavili takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.
KASIMPAŞA
13.00 İstanbul ekibi, Trabzonspor maçının çalışmalarına start verecek.
- Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur karşılaşmaları başlayacak.
AVRUPA LİGLERİ
23.00 Atletico Madrid - Huesca (Serdar Gürler)
BASKETBOL
- FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası (Tenerife)
13.30 Avustralya - Türkiye
- HAZIRLIK - (Basketbol)
18.00 Beşiktaş Sompo Japan - AEK Atina