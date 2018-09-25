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Spor

25 Eylül Salı DHA Spor Gündemi

FENERBAHÇE 09

25 Eylül 2018 12:32

FENERBAHÇE
09.00 Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague medya gününde basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

GALATASARAY
- Sarı kırmızılı takım, BB Erzurumspor maçının çalışmalarına başlayacak.

TRABZONSPOR
- Bordo mavili takım, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
11.00 Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına devam edilecek.

KASIMPAŞA
13.00 İstanbul ekibi, Trabzonspor maçının çalışmalarına start verecek.

- Ziraat Türkiye Kupası 3\'üncü Tur karşılaşmaları başlayacak.

AVRUPA LİGLERİ
23.00 Atletico Madrid - Huesca (Serdar Gürler)

BASKETBOL
- FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası (Tenerife)
13.30 Avustralya - Türkiye

- HAZIRLIK - (Basketbol)
18.00 Beşiktaş Sompo Japan - AEK Atina

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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