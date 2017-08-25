25 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geçişleri devam ediyor. Ülkesine geçen Suriyeli sayısı 25 bine ulaştı.



İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekâtı'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı'ndaki geçişleri sürüyor.

Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Bazı yaşlıların tekerlekli sandalye ve el arabalarıyla taşındığı sınır kapısında, zaman zaman da sıra nedeniyle izdiham oldu.



Geçişlerin başladığı 15 Ağustos'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli'den, 25 binin sınır kapısında işlem yapıp Suriye'ye gittiği belirtildi.



Suriyeli Muhammed Mustafa, Kurban Bayramı'ndan sonra yeniden Türkiye'ye döneceğini belirterek, "Yıllardan beri ülkemize gitmiyorduk. Bizlere böyle bir imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ederim. İnşallah bayramı geçirdikten sonra yeniden Türkiye’ye geleceğiz" dedi.



Neşet Hasan ise, geçişler sırasında düzensizlik olduğunu savunarak, yetkililerden yaşanan izdihamların önlenmesi için çalışma yapmasını istedi.