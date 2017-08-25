T24 LogoT24 Logo
Gündem

25 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geçişleri devam ediyor

25 Ağustos 2017 15:02

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KURBAN Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeli sığınmacıların, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda geçişleri devam ediyor. Ülkesine geçen Suriyeli sayısı 25 bine ulaştı.
İç karışıklığın sürdüğü Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı\'yla terör örgütlerinden temizlenen bölgelere, Kurban Bayramı nedeniyle valiliğin izniyle gitmek isteyen sığınmacıların Öncüpınar Kapısı\'ndaki geçişleri sürüyor. Ülkelerine gitmek için sınır kapısına akın eden yüzlerce Suriyeli, burada uzun kuyruklar oluşturdu. Sınırda oluşturulan 7 kontrol noktasında işlemleri yapılan Suriyeliler, ardından ülkelerine geçiş yapıyor. Bazı yaşlıların tekerlekli sandalye ve el arabalarıyla taşındığı sınır kapısında, zaman zaman da sıra nedeniyle izdiham oldu.
Geçişlerin başladığı 15 Ağustos\'tan bu yana, bayramı ülkelerinde geçirmek için randevu alan 47 bin 322 Suriyeli\'den, 25 binin sınır kapısında işlem yapıp Suriye\'ye gittiği belirtildi.
Suriyeli Muhammed Mustafa, Kurban Bayramı\'ndan sonra yeniden Türkiye\'ye döneceğini belirterek, \"Yıllardan beri ülkemize gitmiyorduk. Bizlere böyle bir imkan sağlayan Türkiye Cumhuriyeti\'ne teşekkür ederim. İnşallah bayramı geçirdikten sonra yeniden Türkiye’ye geleceğiz\" dedi.
Neşet Hasan ise, geçişler sırasında düzensizlik olduğunu savunarak, yetkililerden yaşanan izdihamların önlenmesi için çalışma yapmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ReşitDHAKURBAN BayramınıSuriyeliKilisinSınır KapısındaSuriyede Fırat Kalkanı HarekatıKurban BayramıKapısıSınırdaSuriyelilerBazıGeçişlerinAğustosSuriyeSuriyeli Muhammed Mustafa Kurban BayramıTürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24