-25 bin orman işçisinin toplu sözleşme sevinci ANKARA (A.A) - 08.09.2011 - Öz Orman-İş ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve TÜHİS arasındaki 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun katıldığı törenle imzalandı. Orman ve Su İşleri Bakanlığındaki törende konuşan Eroğlu, imzalanan toplu iş sözleşmesinin 25 bin işçiyi kapsadığını anımsatarak, orman işçisine enflasyonun üzerinde ücret artışı imkanı sağladıklarını ve bunları imza altına aldıklarını ifade etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik de konfederasyonlarla gerçekleşen çerçeve toplu iş sözleşmelerinde ücretlere enflasyon altında kalmayacak şekilde zamlar verdiklerini belirtti. Çalışanlara 2011-2012 yılları için; ilk yıl yüzde 4+4, ikinci yıl da yüzde 3+3 oranında zam verdiklerini anlatan Çelik, sosyal yardımlarda ortalama 61 TL artış sağlandığını, düşük ücretlilerde sosyal yardımların 145 TL'ye kadar çıkartıldığını kaydetti. Hükümetin ana hedefinin insanları mutlu etmek, refah seviyesini yükseltmek olduğunu vurgulayan Çelik, dünyada yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok ülkede ücretler konusunda sıkıntıların yaşandığını, bu sıkıntıların da görmezden gelinemeyeceğini dile getirdi. İşçinin hakkını vermek konusunda bir yaklaşım içerisinde bulunduklarını vurgulayan Çelik, düşük ücret alanlara çok zam ve seyyanen ücret vermek konusunda ciddi adımlar attıklarını söyledi. Çelik, ''Çalışanlarımızı enflasyon altında ezdirmeme gibi genel prensiplere hep uyduk, uymaya da devam edeceğiz'' dedi. Konuşmaların ardından 25 bin Orman işçisini kapsayan toplu sözleşmesi, Bakanlar Eroğlu, Çelik, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜHİS Genel Sekreteri Adnan Çiçek, Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan tarafından imzalandı. İmza töreni öncesi ve sonrasında Bakanlık bahçesinde toplanan işçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek, eğlendi.