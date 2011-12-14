25 bin kişiyi öldüren şirkete sponsorluk tepkisi

T24 - 2012 Londra Olimpiyatları'nın ana sponsorlarından olan Amerikan Dow Chemicals firmasına karşı tepkiler sürüyor. Şirket, Hindistan'da kurduğu fabrikadan 40 ton metil isosiyanat gazının dışarı atılması sonucu 25 bin kişinin ölümüne sebep olmakla suçlanıyor.



Amerikan Dow Chemicals firmasının 2012 Londra Olimpiyatları'nın ana sponsorlarından olmasına tepkiler dinmiyor.



Euronews’in haberine göre Hindistan’ın Bhopal şehrinde 1984 yılında, 25 bin kişinin ölümüne sebebiyet vermekle suçlanan firmanın sponsorluktan çekilmesi isteniyor.



"Bhopal mağdurlarını desteklemek için Dünya genelinde spor organizasyonları düzenlenirken, 24 Britanya kolonisi protesto ederken, Hindistan’ın bu durumu çok hafife alıyor olması, büyük bir utanç meselesidir. 25 bin insan öldü ve bu durum bu ülkede herhangi bir değişikliğe yol açmadı. Ülkeler hakkında konuşabileceğimiz bir forum olması sebebiyle, bu durum olimpiyatlarla da bağlı bir durumdur."



Hindistan’lı oyuncuların olimpiyatları boykot edecekleri konusunda eski Hokey Milli Takım Oyuncusu Jagbir Sıngh ise şunları söyledi:



"Hiçbir oyuncunun olimpiyat rüyasını boykot etmesi düşünülemez. Ama bu acıyı çekenler bana, Olimpiyat Komitesi’nin bu sorunu ele alması gerektirdiğini düşündürüyor."



Londra Organizasyon Komitesi’nin başındaki isim Sebastian Coe ise firmayı savunarak sponsporluk konusunda herhangi bir değişimin olmayacağının altını çizdi.



3 Aralık 1984 günü, Amerikan Dow Chemicals firması, Hindistan’ın Bhopal şehrinde kurduğu fabrikadan 40 ton metil isosiyanat gazının dışarı atılması sonucu 25 bin kişinin ölümüne, 150 binden fazla insanın da zehirlenmesine neden olmuştu.

