25 bin kişinin hesabına girmişler

T24 - Sosyal paylaşım sitelerinden buldukları hackerlar aracılığıyla 25 bin kişinin banka hesaplarına ulaşan şebekeye baskın yapıldı.



Uluslararası kredi kartı dolandırıcılığı yapan ekibin yakalanması için 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye basıldı.



Harekete geçen polis, İstanbul'da Üsküdar ve Pendik ilçeleri ile Antalya, Şanlıurfa ve Adana'da tespit edilen 15 ayrı adrese operasyon düzenledi.



Operasyonlarda aralarında yabancı uyruklu 2 kadının da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.



Kredi kartı çetesinin evlerinde 2 manyetik şerit bilgisi kopyalayıcısı, 1 kart baskı cihazı, 1 kart baskı cihazında kullanılan şekillendirici, 2 taşınabilir hard disk, 3 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu, 50 sim kart, 260 manyetik şeritli kart, 2 flash bellek, 5 modem, çok sayıda kimlik fotokopisi, yabancı kişiye ait 1 ehliyet, 3 kimlik ve yapılan işlemlere ait çok sayıda slip fotokopisi ele geçirildi.



Örgütün sosyal paylaşım sitelerinden irtibat kurdukları ''hacker''lar aracılığıyla çeşitli bankalarda hesapları bulunan müşteri bilgilerini temin ettiği belirlendi.



En düşük limitli müşterinin bilgilerine 1 dolar, limitsiz müşteri bilgilerine 100 dolar karşılığında ulaşan şebeke üyelerinin, bu bilgiler doğrultusunda sahte kredi kartı temin ederek alışverişlerde kullandıkları ve satın aldıkları malları Anadolu'nun birçok yerinde düşük fiyattan piyasa sürdükleri tespit edildi.



Şebekenin bugüne kadar yaklaşık 25 bin kişinin banka bilgilerine ulaştıkları ortaya çıktı.



