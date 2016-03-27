25 bin kişilik stadyuma 40 bin kişi gelirse...

Nijerya ile Mısır arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası eleme maçına Nijeryalı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Nijerya'nın Kaduna kentinde oynana maçta, 25 bin kişilik Ahmadu Bello Stadyumu'nda 40 bin kişi maç izledi. Kentteki yerel yetkililerin maça girişi ücretsiz yapmaları üzerine stadyuma koşan Nijeryalı taraftarlar hayatlarını tehlikeye atmalarına rağmen renkli görüntüler verdi.

Skorbordda, ışıklandırma direklerinde ve saha kenarında dahi boş yer bırakmayan taraftarlar büyük bir felakete sebep olmadan şanslı bir şekilde evlerine dönmeye başardılar.

Karşılaşma 1-1 sona erdi. Eurosport'taki habere göre, Oghenekaro ile öne geçen ev sahibi Nijerya, 90+1'de Muhammed Salah'ın golüne engel olamadı ve sahadan 1 puanla ayrıldı.

Karşılaşmadan kareler şöyle: