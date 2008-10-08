25 bin ay-yıldızlı tişört



Futbol Federasyonu, (A) Milli Futbol Takımı'nın 2010 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 5. Grup'ta 11 Ekim Cumartesi günü İstanbul'da Bosna-Hersek ile yapacağı karşılaşmada, 25 bin adet ay-yıldızlı tişört dağıtacak.



Futbol Federasyonu'nun milli takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Levent Kızıl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, (A) Milli Takım'ın grupta 11 Ekim Cumartesi İstanbul'da, 15 Ekim Çarşamba günü de deplasmanda Estonya iki önemli maç yapacağını belirterek, ''Bu maçlarda her şeyden önce seyircilerimize çok ihtiyacımız var'' dedi.



İstanbul'da yapacakları Bosna-Hersek maçında tribünlerin ''Tek yürek'' olmasını istediklerini vurgulayan Kızıl, ''Futbol Federasyonu olarak Bosna-Hersek maçına gelen taraftarlara 25 bin adet ay-yıldızlı tişört dağıtacağız. Bu önemli karşılaşmada tribünlerin tek yürek olmasını istiyoruz. Bosna-Hersek maçında seyircimize çok ihtiyacımız var. Bu karşılaşmada taraftarlarımız tribünleri ay-yıldızlı tişörtleriyle doldursunlar ve centilmence, Türkiye'ye yakışır bir şekilde 90 dakika boyunca milli takımımızı desteklesinler.''





'Eksiklerimiz var'





Levent Kızıl, milli takımda sakat oyuncularının çok olduğunu, ancak futbolculara ve teknik heyete güvendiklerini söyledi.



Bu iki önemli karşılaşmada hiçbir şeyi bahane etmediklerini ifade eden Kızıl, ''Sakatlıklarımız var, ama sahaya 11 kişi çıkacağız. Futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz. İnşallah bu iki önemli karşılaşmada sahadan galip ayrılacağız'' diye konuştu.



