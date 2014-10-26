25 banka sınıfta kaldı



Avrupa Merkez Bankası söz konusu kredi kuruluşlarının 25 milyar euroluk sermaye eksiği olduğunu açıkladı. Testi geçemeyen bankalardan 12'sinin son aylarda sermayesini kriz dönemlerine göre güçlendirdiği belirtiliyor. Bu bankalarda 15 milyar euroluk bir sermaye artışı kaydedilirken geri kalan 13 bankanın önümüzdeki 6 ila 9 ay içinde aradaki boşluğu kapatması gerekiyor.

Testi geçemeyen bankalardan 9'u İtalyan bankası. Kıbrıs ve Yunanistan'dan 3, Slovenya ve Belçika'dan 2 banka sınıfta kaldı. Almanya, Avusturya, İspanya, Fransa, İrlanda ve Portekiz'den de 1 banka stres testini geçemedi.

Avrupa Merkez Bankası geçen aylarda Euro ülkelerindeki bankaları bir kriz dönemlerine ne kadar dayanıklı olduklarını anlamak üzere incelemeye almıştı.