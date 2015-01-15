2.5 ay önce baba olan işçi diri diri toprağa gömüldü

Adana'da 30 yaşındaki Atilla Kılıç, inşaat halindeki apartmanın kanalizasyon bağlantısını yapmak için girdiği çukurda meydana gelen göçük altında kalarak hayatını kaybetti.



Merkez Seyhan İlçesi, Gürselpaşa Mahallesi'nin 75169 sokaktaki apartman inşaatına meydana gelen olayda, kepçe operatörü Ali Kılıç, atık su borusu için iş makinesi ile çukuru kazdı. Atilla Kılıç da boruyu yerleştirmek için 3 metre derinliğindeki çukura girip çalışmaya başladı.



DHA'nın haberine göre, bir süre sonra iş makinesinin çıkardığı toprak kayarak çukura doldu. Atilla Kılıç, kayan toprağın altında kaldı. İşçi arkadaşları, 2.5 ay önce baba olan Atilla Kılıç'ı kurtarmak için kazma kürekle toprağı kazdı.



Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de yardımıyla çıkartılan Kılıç'a olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Ancak kurtarılamadı. Kılıç'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.