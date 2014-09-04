25 Aralık fezlekesinden: Banka kurmak isteyen şeyhe aracı olan Topbaş'a Babacan ne yanıt verdi?

Şüphelileri arasında dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, M. Latif Topbaş, Yasin el Kadı ve Binali Yıldırım’ın bulunduğu 25 Aralık soruşturması dosyasında yer alan tapelere göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Türkiye’ye banka açılması için işadamlarıyla görüşmeler yapmış. Kapatılan 25 Aralık soruşturması şüphelisi Latif Topbaş, “Şeyh Salih” isimli kişinin Türkiye’de banka kurma isteğini dönemin Ekonomi Bakanı Ali Babacan’a “merkez bankası ortak olsa demişler” diye iletiyor.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre Topbaş, ses kaydında Şeyh Salih’in İstanbul’da Tayyip Erdoğan’la toplantı yaptığını belirterek, Şeyh Salih’in 1 milyar dolarlık bir banka düşündüğünü, 300 milyon dolarını Türkiye’nin koymasını istediğini belirtiyor.

Kapatılan 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması dosyasındaAli Babacan ile soruşturma şüphelisi M. Latif Topbaş arasında geçen ses kayıtları da yer aldı. Kayıtlarda, Ali Babacan önce Halk Bankası, sonra, Ziraat Bankası, ardından da Vakıfbank’ın katılım bankası olacağını söylüyor. M. Latif Topbaş bunun üzerine, bankayı açmak isteyenlerin Merkez Bankası’nın ortak olmasını istediklerini bildiriyor. Ali Babacan Merkez Bankası’nın ortaklığının mümkün olmadığını belirtiyor ve katılım bankası konusunda 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması şüphelisi eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın fikir üretmede faydalı olacağını, “yetenekli ve yabancı dili kuvvetli” olduğunu kaydediyor.

Yatırım bankacılığı

Kayıtlarda M. Latif Topbaş, bankayı kurmak isteyenlerin “Albaraka veya Kuveyttürk” gibi bir şey düşünmediklerini belirterek, kurulacak banka için halktan toplanacak 50-100 dolar yerine “Minimum 10 milyar dolarlık fon toplayalım” diyor. M. Latif Topbaş, “Bu İslam bankalarının para kullanacak yeri yok. Herkes işte bu fasulye, domates... alıyor bilmem ne alıyor diyo yani bunlara bir çözüm bulmak lazım” diyor.

Tarih: 11 Haziran 2013... Saat: 20:54...

Telefon görüşmesi Ekonomi Bakanı Ali Babacan ile 25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturması şüphelisi Mustafa Latif Topbaş arasında geçiyor. Konuşma 6 dakika 43 saniye sürüyor.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre dinlemeye takılan konuşmanın tam metni şöyle:

M. Latif Topbaş: Efendim

Ali Babacan: Mustafa abi hayırlı akşamlar Ali Babacan

M.L.T: Allah razı olsun nasılsınız iyi misiniz

A.B.: İyiyim teşekkür ederim sağolun siz nasılsınız

M.L.T.: Allah razı olsun sağol

A.B.: Allah iyilik versin

M.L.T.: Ali Bey geçen on beş gün evvel Şeyh Salih gelmişti. İstanbul’a da Tayyip Bey, Tayyip Bey’le beraber bir toplantı yaptık o bir banka kurmak istiyo Türkiye’de mega bank diye

A.B.: Tamam

M.L.T.: Bunla ilgili Tayyip Bey’e anlattı bu meseleyi ben bir on on beş gün sonra tekrar gelecem Tayyip beyde zatıalinizin bir görüşmesini söyledi bende kendisine söylerim dedi bilmiyorum sizi aradı mı

A.B.: Yok beni aramadı ama görürsem...

M.L.T.: Tamam bugünde bugünde sabah da zaten ben konuştum

A.B.: Tamam

M.L.T.: Pazartesi veya salı günü inşallah sizin istanbulda olma ihtimaliniz var mı

A.B.: Şöyle ben önümüzdeki hafta böyle iki defa bir istanbula gidip gelecem

M.L.T.: Hı tamam

A.B.: İsterseniz şöyle yapalım o o hangi günler istanbulda olcak belli mi programı

M.L.T.: Abi pazartesi salı burda bir kere garanti

A.B.: Hı

M.L.T.: Yani pazar günü de burda

A.B.: salı günü tam gün burda mı salı günü

M.L.T.:tabi tabi burda istanbulda

A.B.: Ha o zaman istanbulda görüşebiliriz yani

M.L.T.: Tamam

A.B.: Benim... heralde programda biraz boşluklar var gibi hatırlıyorum

M.L.T.: Tamam

A.B.: Ben bir bakim oından sınra size haber veriyim olur mu

M.L.T.: Olur bir de şey dedi Tayyip Bey yalnız üç beş kişi daha olmalı dedi lüzum varmı yani bu mukim falan BDDK bir kaç kişi daha söyledi ama şunlar şunlar olabilir diye

A.B.: Şimdi şöyle yeniden sıfırdan kurulacaksa Mukim yeterli ama

M.L.T.: Hı sıfırdan

A.B.: TMSF’nin TMSF’nin elinde şey var Ada bank var

M.L.T.: Yok yok bu hı hı...

A.B.: Ona taliplerse Şakiri de çağırmamız lazım öbür türlü o zaman

M.L.T.: Yok yok onlara talip değiller hatta bu katarlılar kabul etmişler de katarlılar çok şey istemiş onun için be katarda yapmıyacam diyo bu bu bir milyar dolarlık bir banka düşünüyor işte 300 milyonunu Türkiye koysun 700 mişyonunun biz koyalım diyo islam kalkınma bankası falan ve bu bir milyar liralık sermayeli bankaya diyo on milyar lira minimum dolar fon toplayalım diyo halktan böyle 50-100 dolar değil dde avrupa şey

A.B.: Hım

M.L.T.: Hicazdaki falan arap memleketlerindeki fonlar diyo

A.B.: Hım

M.L.T.: İşte Avrupa’da diyo devamlı diyo numaradan diyo yok kapora aldım sattım yok buğday aldım sattım diyo

A.B.: Hım

M.L.T.: Dönüp duruyo orda diyo onları buraya çekmek lazım

A.B.: anladım

M.L.T.: Altı yedi yüz milyar liralık dolarlık orda fon var diyo

A.B.: Tamam peki Türkiye’den sermaye koysun dedikleri dediği kim yani kimleri kastediyo Türkiye’den de hani

M.L.T.: Yani devlet koyarsa daha iyi diyo

A.B.: hım

M.L.T.: Sizin de şeyiniz vardı ya hani bir bir tane daha böyle faizsiz banka kuralım diye

A.B.: Tamam

M.L.T.: Mesela hatta iki tane denmişti sonra bir taneye düşürüldü heralde

A.B.: Yok iki tane de sıralı sıralı yapacaz yani önce halk bankası arkasından

M.L.T.: Hı hı

A.B.: Ziraat Bankası onun arkasında da Vakıfbank böyle bir sıralama yapacaz yoksa

M.L.T.: Onu da şey söylemiş heralde size geldiler mi bilmiyorum yani buna devlet Merkez Bankası ortak olsa demişler çünkü

A.B.: Yok yok Merkez Bankası’nın ortaklığı o mümkün değil de

M.L.T.: Hı hı anladım

A.B.: Onu yani ancak bilmiyorum... zaten o zaman yani onları da işte bir çağırmamız gerekebilir

M.L.T.: Yani

A.B.: Özellikle Halk Bankası şu anda yeni bir bu... katılım bankası olacak demi abi katılım bankası

M.L.T.: Yani aşağı yukarı katılım bankası evet tabii tabii tabii

A.B.: Şimdi bizim kuracağımız devletin yeni kuracağı katılım bankası olacak yani

M.L.T.: Hıh işte o da katılım bankası işte devletin kuracağı katılım bankasını Tayyip abi söyleyince

A.B.: Tamam

M.L.T.: O da olur dedi yani

A.B.: bide ayrıca şöyle MÜSİAD üyesi... iş adamı var yani

M.L.T.: Hı hı

A.B.: Bu katılım bankacılığına girmek isteyen ama yabancı ortak arayan

M.L.T.: Anladım anladım

A.B.: Ordan böyle bir heralde bir altı yedi kişilik bir grup var

M.L.T.: Hım

A.B.: Yani kendi başlarına pek.. cesaret etmiyorlar ama

M.L.T.: Tamam

A.B.: Yabancı bir ortak olursa biz bu işi yapmak istiyoruz sermaye de koyarız diyorlar hani

M.L.T.: Yalnız bu düş...

A.B.: ... Bir grup yani

M.L.T.: Bu düşündükleri abi şeyi değil bu Albaraka gibi veya Kuveyt... gibi değil yani bunların düşündüğü çok şubeli falan değil

A.B.: ....

M.L.T.: Yani çok şubeli falan olsun böyle milletten ee 50 lira 100 lira 1000 lira para toplasın mevduat bankası değil yani bunun düşündüğü benim anladığım

A.B.: Hım yani yatırım bankacılığı mı düşünüyor acaba

M.L.T.: Yatırım bankacılığı heralde yatırım bankacılığı

A.B.: Toptan toptan bankacılık

M.L.T.: Tabii tabii tabii tabii

A.B.: Hı hım

M.L.T.: Öyle birşey düşünüyor yani bütün bu İslam bankalarının para kullanacak yeri yok herkes işte bu fasulye domates... alıyor bilmem ne alıyor diyo yani bunlara bir çözüm bulmak lazım diyo

A.B.: Hım

M.L.T.: Siz abi salı günü ne zaman isterseniz ben organize ederim onu

A.B.: Tamam o zaman şöyle yapalım ben bir programa bakim

M.L.T.: Hıh tabii tabii tabii

A.B.: .. Şeyi çağırırız Mukim beyi çağırırız bide

M.L.T.: Tamam

A.B.: O hani Süleyman’ı çağırırız Halk Bankası genel müdürünü çünkü hani

M.L.T.: Hı hı

A.B.: Katılım bankası açısında ilk sırada onlar var yani ilk şu anda...

M.L.T.: Anladım anladım

A.B.: Ama tabii bu yatırım banka...

M.L.T.: Yatırım bankacılığı bunu söyle...

A.B.: Yani.. üstünde çalışan yatırım bankacılığı... düşünüyor

M.L.T.: Evet evet öyle düşünüyor onun için

A.B.: Hıh tamam

M.L.T.: Bir tek Mukim Bey olursa belki yeter hani

A.B.: Hım

M.L.T.: Hıh

A.B.: Olur olur şey yapalım

M.L.T.: Peki

A.B.: Yani... çağırmamızda fayda olabilir o da fikir üretebilir yani eğer sizce problem olmazsa...

M.L.T.: Olur olur bence hiç bence hiç sakıncası olmaz niye olsun ki

A.B.: O hem yetenekli arkadaş yabancı dil falan da kuvvetli

M.L.T.: Hı hı tamam

A.B.: Fikir üretmemizde yardımcı olur yani o açıdan diyorum

M.L.T.: Tamam tamam hatta

A.B.: O zaman bir hıh

M.L.T.: Olur hatta akşam ayarlarsanız akşam da bizde bir çorba içeriz yani toplantıdan sonra

A.B.: Olur bir bakim program... aklımda değil tam o gün yapacağımız

M.L.T.: Tamam tamam

A.B.: ben salı bir şekilde İstanbul’dayız ama kaçta geliriz kaçta gidiyoruz tam bilemiyorum abi

M.L.T.: Tamam

A.B.: Be bir bakim programa

M.L.T.: peki çok çok teşekkür ederim allah razı olsun sağolun

A.B.: estağfurullah sağolun

M.L.T.: Sağ olun efendim

A.B.:...

M.L.T.: Size efendim güle güle