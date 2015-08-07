25 Aralık savcıları Akkaş ve Karaçöl hakkındaki iddianameler kabul edildi

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 25 Aralık soruşturmasının ihraç edilen savcılarından Muammer Akkaş hakkında “Görevi kötüye kullanma", Süleyman Karaçöl hakkında ise “Görevi ihmal" suçundan hazırlanan iddianameyi kabul etti.

Akkaş ve Karaçöl, 25 Kasım tarihinde Yargıtay 5. Ceza Dairesi'nde yapılacak duruşmada hakim karşısına çıkacak.

Olayın geçmişi

Hakimler ve savcılar Yüksek Kurulu 2. Dairesi, 3 Mart 2015 tarihinde, 17 Aralık soruşturmasını yürüten eski savcı Celal Kara ve 25 Aralık soruşturmasını yürüten eski savcı Muammer Akkaş ile 25 Aralık soruşturmasının şüphelilerinin malvarlığına tedbir koyduran hakim Süleyman Karaçöl’ün yargılanmalarına izin vermişti. Bu izin üzerine Kara, Akkaş ve Karaçöl hakkında HSYK müfettişleri tarafından hazırlanan dosyalar, görev yaptıkları en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmişti. Bakırköy Adalet Sarayı Başsavcıvekili Engin Uçak, HSYK tarafından gönderilen dosyaları inceledikten sonra Kara ve Akkaş hakkında "Görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıla kadar, Karaçöl hakkında da "Görevi ihmal" suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

İddianamelerin gönderildiği Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi, her üç şüpheliye tebligat savunma yapıp delillerini sunmalarını talep etmişti. Şüphelilerin savunmalarını ve taleplerini alan mahkeme, 'son soruşturmanın açılmasına’ karar vererek, birinci sınıf hakim ve savcı olan şüphelilerin yargılamalarının yapılabilmesi için iddianameleri Yargıtay’a göndermeye karar verdi

Meslekten ihraç edilmişlerdi

Eski savcı Muammer Akkaş, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken, 25 Aralık soruşturması sonrasında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’na savcı olarak atanmış, HSYK tarafından önce tedbiren görevden uzaklaştırılmış, 12 Mayıs 2015 tarihinde de meslekten ihraç edilmişti. Hakim Süleyman Karaçöl ise İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde hakimken 25 Aralık soruşturması sonrası Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’na hakim olarak atanmış, HSYK tarafından önce tedbiren görevinden uzaklaştırılmış, 12 Mayıs 2015 tarihinde de meslekten ihraç edilmişti. Cumhuriyet Savcısı Celal Kara, İstanbul Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken 17 Aralık soruşturması sonrası Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı’na savcı olarak atanmış, HSYK tarafından öne tedbiren meslekten uzaklaştırılmış, 12 Mayıs 2015 tarihinde de meslekten ihraç edilmişti.