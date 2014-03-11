25 Aralık dosyası Örgütlü Suçlar Bürosu'na devredildi

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10’uncu maddesiyle yetkili savcılıkların kaldırılmasının ardından, şüphelileri arasında Başbakan Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve ünlü işadamlarının da bulunduğu yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasını yürüten savcılar İsmail Uçar, İrfan Fidan, Murat Çağlar ve Fuzuli Aydoğdu dosyadan çekildi.

Hürriyet gazetesinden Fırat Alkaç’ın haberine göre, bu nedenle 25 Aralık soruşturma dosyası Örgütlü Suçlar Bürosu’na devredildi. Dosya yeni yönetmeliğe göre başsavcıvekilleri tarafından incelenerek yeni savcılara devredilecek.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dosyalar suç yerlerine göre bölünecek. Örneğin dosyalarda yer alan İzmir Urla ve Çatalca’daki villalara ilişkin yolsuzluk suçlamalara bu kapsamda dosyadan ayrılarak yetkili savcılıklara gönderilebilecek. Dosyalar üzerinde 3 başsavcıvekili inceleme yapıyor. Dosyalar gerekli incelemelerin ardından yeni yönetmeliğe göre yetkili savcılara gönderilecek.