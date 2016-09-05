25 Aralık davası başladı

Takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında "usulsüzlükler yapıldığı ve şüphelilere kumpas kurularak darbeye teşebbüs ettiği" iddiasıyla firari sanık Fethullah Gülen ile eski emniyet müdürü Yakup Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı davada, iddianamenin okunması işlemi bitti.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, müşteki Ekrem Eray Arda'nın avukatı Müşir Deliduman, "Müvekkilim 17/25 Aralık ihanet ve intikam operasyonunun mağdurudur" diyerek müdahillik talebinde bulundu.

Avukatın bu sözlerine tepki gösteren bir sanık, mahkeme başkanı tarafından salondan çıkarıldı. Mahkeme başkanı, iddianamenin özetinin okunacağını söyledi. Sanık Yakup Saygılı'nın avukatı Muammer Aydın, sanık avukatlarının çoğunun istifa ettiğini, barodan müdafi tayini yapıldıktan sonra usul ve işlemlere devam edilmesi gerektiğini belirterek, 646 sayfası okunan iddianamenin özetlenmeden okunmasına devam edilmesini istedi.

Sanık avukatı Seyfettin Dayan da iddianamenin tamamı okunduktan sonra sanıkların hangi eylemden de sorumlu tutulduğunun belirtilmesini talep etti.

KHK uyarınca iddianame özetlendi

Mahkeme heyeti başkanı da avukatların iddianamenin tamamının okunması yönündeki taleplerini, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamındaki Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca reddetti.

Bunun üzerine iddianamenin özetinin okunmasına geçildi.

Avukat Muammer Aydın da buna itiraz ederek, reddi hakim talebinde bulunacağını, gerekçelerini hazırlamak için kendisine süre verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, davanın uzatılmasına yönelik olduğu gerekçesiyle reddi hakim talebini geri çevirdi.

Duruşmada daha sonra iddianamenin özetinin okunmasına devam edildi.

Bu sırada da sanıklar itiraz ederek, okunan yerlerin iddianamede yer almadığını belirttiler. Avukatlar da aynı yönde itiraz edince, mahkeme başkanı özetin üye hakim tarafından hazırlandığını söyledi.

Yakup Saygılı duruşma salonunu terk etti

Yakup Saygılı, özetin gerçeklerle bağdaşmadığını savunarak, duruşma salonundan ayrıldı. Bazı avukatlar da salonu terk etti. Mahkeme heyeti, diğer sanıkların salondan ayrılmasına izin vermedi.

Mahkeme başkanı, sanıklar ve avukatların itirazlarını devam ettirmesi üzerine, hazırlanan özetteki sadece sanıkların suçlamalarına ilişkin sevk maddelerinin okunmasına karar verdi.

İddianamenin daha önceki duruşmalarda başlanan okunma işlemi, 69 sanık hakkındaki sevk maddelerinin okunmasının ardından tamamlanmış oldu. Duruşmaya ara verildi.