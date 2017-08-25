T24 LogoT24 Logo
Spor

25 Ağustos Cuma Spor Gündemi

SÜPER LİG 21:45 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor 21:45 Alanyaspor - Karabükspor UEFA AVRUPA LİGİ'NDE RAKİPLER BELLİ OLUYOR 14

25 Ağustos 2017 12:25

SÜPER LİG
21:45 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor
21:45 Alanyaspor - Karabükspor

UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE RAKİPLER BELLİ OLUYOR
14.00 Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor\'un mücadele ettiği organizasyonun grup aşaması kuraları çekilecek. (Monaco)
Avrupa Ligi\'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül\'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık\'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Vardar\'a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi\'ne veda etti.
Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie\'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek 

GÜREŞ
Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.
Serbest branşında mindere çıkacak Türk sporcular şöyle; Süleyman Atlı (57 KG), Cengizhan Erdoğan (61 KG), Selim Yaşar (86 KG), Taha Akgül (125 KG)

TFF 1. LİG
19.45 Samsunspor - Adana Demirspor
21.45 Balıkesirspor Baltok - Altınordu

AVRUPA LİGLERİ
21.15 Real Sociedad - Villarreal (Enes Ünal)
21.45 Paris Saint Germain - Saint Etienne

VOLEYBOL
18.30 Hollanda - Türkiye

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SÜPER LİG 2145 GalatasarayDemir Grup Sivasspor 2145 AlanyasporKarabükspor UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLER BELLİ OLUYOR 14Medipol BaşakşehirAtiker KonyasporMonaco Avrupa LigiEylülAralıkBEŞİKTAŞ SiyahBeyazlıBursaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24