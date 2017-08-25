25 Ağustos Cuma Spor Gündemi

SÜPER LİG
21:45 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor
21:45 Alanyaspor - Karabükspor
UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE RAKİPLER BELLİ OLUYOR
14.00 Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor\'un mücadele ettiği organizasyonun grup aşaması kuraları çekilecek. (Monaco)
Avrupa Ligi\'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül\'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık\'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ
Siyah-Beyazlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
FENERBAHÇE
Fenerbahçe, Vardar\'a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi\'ne veda etti.
Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie\'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek
GÜREŞ
Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.
Serbest branşında mindere çıkacak Türk sporcular şöyle; Süleyman Atlı (57 KG), Cengizhan Erdoğan (61 KG), Selim Yaşar (86 KG), Taha Akgül (125 KG)
TFF 1. LİG
19.45 Samsunspor - Adana Demirspor
21.45 Balıkesirspor Baltok - Altınordu
AVRUPA LİGLERİ
21.15 Real Sociedad - Villarreal (Enes Ünal)
21.45 Paris Saint Germain - Saint Etienne
VOLEYBOL
18.30 Hollanda - Türkiye