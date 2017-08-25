25 Ağustos Cuma Spor Gündemi

SÜPER LİG

21:45 Galatasaray - Demir Grup Sivasspor

21:45 Alanyaspor - Karabükspor

UEFA AVRUPA LİGİ\'NDE RAKİPLER BELLİ OLUYOR

14.00 Medipol Başakşehir ve Atiker Konyaspor\'un mücadele ettiği organizasyonun grup aşaması kuraları çekilecek. (Monaco)

Avrupa Ligi\'nin grup aşamasında ilk maçlar 14 Eylül\'de, son karşılaşmalar ise 7 Aralık\'ta oynanacak.

BEŞİKTAŞ

Siyah-Beyazlı ekip, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Vardar\'a 2-1 yenilerek Avrupa Ligi\'ne veda etti.

Sarı-Lacivertlilerde ilk hedef Robin van Persie\'den kurtulabilmek ve yeni bir golcü daha alabilmek

GÜREŞ

Paris\'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.

Serbest branşında mindere çıkacak Türk sporcular şöyle; Süleyman Atlı (57 KG), Cengizhan Erdoğan (61 KG), Selim Yaşar (86 KG), Taha Akgül (125 KG)

TFF 1. LİG

19.45 Samsunspor - Adana Demirspor

21.45 Balıkesirspor Baltok - Altınordu

AVRUPA LİGLERİ

21.15 Real Sociedad - Villarreal (Enes Ünal)

21.45 Paris Saint Germain - Saint Etienne

VOLEYBOL

18.30 Hollanda - Türkiye