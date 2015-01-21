'249 asker eşi' iddiası üzerine Genelkurmay KPSS'de harekete geçti

ÖSYM Başkanı Ali Demir’in 2010’da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS) yeniden inceleneceğini açıklaması ve söz konusu dönemde KPSS’de 110’un üzerinde doğru cevap verenler arasında 249 asker eşinin olduğunun iddia edilmesi üzerine Genelkurmay da harekete geçti.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel’in, iddiaların bazı gazetelerde çıkması üzerine, karargâhtaki ilgili birimlere konunun, hiçbir TSK personelini töhmet altında bırakmayacak şekilde araştırılması ve gerektiğinde ÖSYM ile işbirliği yapılması talimatı verdiği öğrenildi. Yetkililer, Orgeneral Özel’in, “Bütün ihbarları ciddiye alın, inceleyin” talimatı bulunduğunu da hatırlattı.

