248 PKK'lının isim listesi verildi

T24 - Türkiye, terörle mücadele kapsamında 248 PKK'lının isminin yer aldığı listeyi Irak'a Barzani'ye ve ABD'ye gönderdi. Üst düzey yetkililerin yaptığı açıklamada, "Hükümet ve asker otorite de ilk kez bu kadar sonuç alma konusunda kararlı" denildi.



Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'in haberi şöyle:



Türkiye, PKK’nın önemli isimlerinin yer aldığı 248 kişilik listeyi “Teslim edin” diyerek ABD, Irak ve Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’ne verdi. Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Rıza Altun gibi isimlerin de yer aldığı listedekilerin gerekirse ortak operasyonla da yakalanmaları istendi.



Türkiye, PKK’nın artan saldırıları sonrası terör örgütünün en kritik isimlerinden oluşan tam 248 kişilik özel bir listeyi Washington ve Bağdat’a teslim etti. Daha öncekilerden farklı olarak ilk kez bu kadar detaylı hazırlanan, delilli suç dosyaları ile desteklenen liste, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi lideri Mesud Barzani’ye de verildi. Hürriyet gazetesinden Metehan Demir'in haberine göre, Türkiye, bu kez sadece listeyi vermekle de yetinmedi. Örgütün listede adı geçen üyelerinin en kısa sürede kendine teslim edilmesini ya da ABD, Irak ve Kuzey Irak yönetimleri ile atılacak ortak adımlarla bunların ele geçirilmelerini talep etti. Listenin takip edileceği de bildirildi.





Beklentiler ve teklifler



Ankara’nın beklenti ve teklifleri içinde, Kuzey Irak’ta gerekirse ortak operasyon, Türkiye’nin olmadığı bir düzenlemede, Kuzey Irak yönetimi ve Amerikan güçlerinin tek tek veya ayrı askeri harekatı ile bölgesel operasyona çevrilebilir istihbarat alışverişi de bulunuyor. Atılması istenen adımlarda, örgüt üzerindeki lojistik baskının arttırılması da yer alıyor.





Sürprizlere hazır olunmalı



“İlk kez çember bu kez daraldı” diyen üst düzey kaynaklara göre, önümüzdeki çok da uzun olmayan bir dönemde, Kuzey Irak ekseninde daha önce benzeri görülmemiş bazı sürprizler yaşanabilir. Hükümet ve askeri otorite de ilk kez bu kadar sonuç alma konusunda kararlı deniliyor. Uyuşturucu trafiğinde yer alan, kara paranın kontrolünü elinde tutan örgüt isimleri de Avrupa istihbarat birimleri ile paylaşıldı. Devletin istihbaratında titiz bir çalışma ile son bilgilere dayanarak hazırlanan listede, Murat Karayılan, Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Duran Kalkan, Rıza Altun dahil 248 isim bulunuyor.





Bu yazdan çok şey bekleniyor



İstihbarat kaynakları konu ile ilgili şu değerlendirmede bulunuyor: “Bu konuda Türkiye daha önce de listeler verdi. Ancak bu, uydu, bölgesel kaynaklar ve diğer unsurların yardımı ile bugüne dek oluşturulan en hassas liste. Detaylı ve delilleri ile ortaya konan çalışmada, örgütün hangi isminin nerede, ne yaptığına ilişkin bilgiler mevcut. Karşı tarafın yapması gereken sadece gösterilen yerden bu isimleri almak. Devlet çok kararlı. Türkiye bu yazdan çok şey bekliyor.”





