247 yılanla uçmaya çalıştı

T24 - Başkent Buenos Aires'teki Ezeiza Havaalanı'nda Karel Abelovsky adlı yolcunun bavulunu X-ray cihazından geçiren yetkililer, bavulda hareket eden canlı hayvanlar bulunduğunu tespit etti.
Iberia Havayolları ile Buenos Aires'ten İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek olan Abelovsky'nin bavulunu açan yetkililer, her biri tek tek plastik poşetlere konmuş 247 tane çıngıraklı yılan, engerek yılanı, boa yılanı, diğer sürüngen türleri ve yumuşakçalar ele geçirdi. Oksijensiz kalan yılanlar öldü
Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; nadir görülen ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile koruma altına alınan hayvanlardan ikisinin oksijensiz kaldığı için öldüğü belirlendi.
Yetkililer, 7 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından Abelovsky'nin kaçakçılık suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Abelovsky, suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.