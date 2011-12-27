T24 LogoT24 Logo
Dünya

247 yılanla uçmaya çalıştı

Başkent Buenos Aires'teki Ezeiza Havaalanı'nda Karel Abelovsky adlı yolcunun bavulunu X-ray cihazından geçiren yetkililer, bavulda hareket eden canlı hayvanlar bulunduğunu tespit etti.

27 Aralık 2011 02:00


T24 - Başkent Buenos Aires'teki Ezeiza Havaalanı'nda Karel Abelovsky adlı yolcunun bavulunu X-ray cihazından geçiren yetkililer, bavulda hareket eden canlı hayvanlar bulunduğunu tespit etti. 

247 yılanla uçmaya çalıştı Iberia Havayolları ile Buenos Aires'ten İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek olan Abelovsky'nin bavulunu açan yetkililer, her biri tek tek plastik poşetlere konmuş 247 tane çıngıraklı yılan, engerek yılanı, boa yılanı, diğer sürüngen türleri ve yumuşakçalar ele geçirdi.


Oksijensiz kalan yılanlar öldü

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; nadir görülen ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile koruma altına alınan hayvanlardan ikisinin oksijensiz kaldığı için öldüğü belirlendi.

Yetkililer, 7 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından Abelovsky'nin kaçakçılık suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Abelovsky, suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24