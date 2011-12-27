247 yılanla uçmaya çalıştı



T24 -

Oksijensiz kalan yılanlar öldü





Iberia Havayolları ile Buenos Aires'ten İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek olan Abelovsky'nin bavulunu açan yetkililer, her biri tek tek plastik poşetlere konmuş 247 tane çıngıraklı yılan, engerek yılanı, boa yılanı, diğer sürüngen türleri ve yumuşakçalar ele geçirdi.Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; nadir görülen ve Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme ile koruma altına alınan hayvanlardan ikisinin oksijensiz kaldığı için öldüğü belirlendi.Yetkililer, 7 Aralık'ta meydana gelen olayın ardından Abelovsky'nin kaçakçılık suçlamasıyla tutuklandığını açıkladı. Abelovsky, suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezasına çarptırılabilir.